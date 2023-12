Die vergangene Woche endete für Alibaba mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 3,29 Prozent. Insgesamt vier der fünf Handelstage beendete das Wertpapier mit Zugewinnen. Dabei schoss Alibaba am Freitag mit einem Plus von 2,76 Prozent besonders heftig nach oben. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben? In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...