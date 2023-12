© Foto: Hendrik Schmidt - dpa



Während der deutsche Leitindex DAX das erste Mal überhaupt die Marke von 17.000 Punkten durchbrach, fahren die deutschen Autoaktien weiter hinterher. Dies könnte sich in naher Zukunft ändern. Den Rang als Platzhirsch musste der DAX-Konzern in China bereits im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres an den einheimischen Autobauer BYD abgeben. Das von Warren Buffett mitfinanzierte Unternehmen setzte auf den Vertrieb rein elektrischer Automobile, mit Erfolg. Dagegen hinkt der deutsche Gigant der großen internationalen Konkurrenz um Tesla & Co. in Sachen Elektromobilität weiter hinterher. Einen Hoffnungsschimmer brachten nun die Absatzzahlen für den Monat November mit sich, die der arg …