Frankfurt (pta/17.12.2023/10:00) - Small Caps werden derzeit so günstig gehandelt wie nie zuvor. Dieser Meinung ist Ed Clissold. Der Chefstratege bei Ned Davis Research für den US-Markt ist mit seiner Einschätzung nicht allein. Viele Finanzexperten beschäftigen sich derzeit mit der schwachen Performance der Small Caps. Zu diesen zählen in der Regel Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung unter zwei Milliarden US-Dollar mitbringen. Morningstar definiert die untersten 10% des Aktienmarktes, wenn es nach Kapitalisierung geht, zu den Small-Cap-Aktien. Die Titel bringen oft ein hohes Wachstumspotenzial mit, was sie bei Anlegerinnen und Anlegern beliebt macht. Der Nachteil der Small Caps ist, dass sie häufig volatiler sind und empfindlicher auf makroökonomische Veränderungen der Rahmenbedingungen reagieren. "Die Gewinne von Small-Cap-Unternehmen reagieren mit einem geschätzten Vierfachen des Nominalwachstums sehr sensibel auf die Konjunkturlage", erklärt Laurent Denize, Global CIO von Oddo BHF AM, im Interview mit Institutional Money.

Denize sieht den ein oder anderen Lichtblick rund um Small Caps. Einer davon ist, dass sie sich in der Regel deutlich schneller erholen als Large Caps. Das zeigte sich auch ein Jahr nach der Corona-Krise. Small Caps verzeichneten in diesem Zeitraum ein Plus von fast 100%. "Eine Stabilisierung der Finanzierungskonditionen könnte daher die Performance beflügeln", glaubt Denize. Einige Experten sehen daher einen guten Einstiegszeitpunkt.

Adcore (ISIN: CA00654B1040) - Small-Cap-Unternehmen mit namhaften Partnern

Adcore fällt mit einer Marktkapitalisierung von rund 11 Millionen kanadischen Dollar klar in den Bereich der Small Caps. Das israelische Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv. Außenstellen befinden sich in Kanada, Australien, China und Hongkong. Über die letzten Jahre hat sich Adcore zu einer führenden Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von E-Commerce-Werbung entwickelt. Durch die proprietäre Technologie, welche von künstlicher Intelligenz angetrieben wird, kann die Firma einzigartige Marketinglösungen für Unternehmen und andere Werbetreibende schaffen. Adcore arbeitet mit vielen Tech-Riesen zusammen und ist Elite Tier Microsoft Partner, Google Premier Partner, TikTok Partner und Facebook Partner.

Für das 3. Quartal 2023 vermeldete Adcore mit 8,2 Mio. CADUSD ein deutliches Umsatzwachstum in Höhe von 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q3/2022: 7,5 Mio. CADUSD). Der Gross Profit betrug im Berichtszeitraum 3,3 Mio. CADUSD. Im Laufe des Quartals konnten Kunden wie Toys R Us und Runaway The Label gewonnen werden. Die Aktie des Small Caps kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9) - Berg- und Talfahrt an der Börse

Ein deutsches Unternehmen wandelt mit einer Marktkapitalisierung von etwas weniger als zwei Milliarden Euro an der Grenze zwischen Small Caps und größeren Unternehmen an der Börse. SMA Solar ist in der Entwicklung, der Produktion und der Vertreibung von Komponenten für die Solarindustrie aktiv. An der Börse hat die Aktie zuletzt eine Berg- und Talfahrt durchgemacht. Ende 2022 hatte sie eine Rallye gestartet und schließlich im Juni 2023 ein Rekordhoch bei 111,10 Euro erreicht. In der Folge stürzte der Kurs dann bis Mitte November unter 55 Euro ab. Aktuell liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut MarketScreener bei 72 Euro.

Fiverr (ISIN: IL0011582033) - Online-Marktplatz für Freelancer

Nicht nur Adcore, sondern auch Fiverr liefert innovativen Tech aus Israel. Das 2010 gegründete Unternehmen besitzt eine Marktkapitalisierung von etwas weniger als einer Milliarde US-Dollar. Es hat einen Online-Marktplatz für Freelancer geschaffen, welcher weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Laut MarketScreener gaben viele Analysten derzeit Kaufempfehlungen für Fiverr ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt demnach Ende November fast 50% über dem Kurs der Aktie.

Kann sich die Small-Cap-Entwicklung umkehren?

"Das Small-Cap-Universum hat sich über einen längeren Zeitraum hinweg deutlich unterdurchschnittlich entwickelt", erklärt Jonathan Coleman, Small-Cap-Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. Er glaubt, dass sich diese Entwicklung umkehren kann, merkt aber an, dass Zyklen bei Small-Cap-Aktien auch mal mehr als ein Jahrzehnt andauern können.

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

https://www.morningstar.com/markets/markets-brief-is-it-finally-time-buy-small-cap-stocks https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/ist-die-zeit-schon-reif-fuer-small-caps-225329 https://www.marketscreener.com/quote/stock/SMA-SOLAR-TECHNOLOGY-AG-3690737/

