LONDON (dpa-AFX) - Der Benzinpreis in Großbritannien ist dank fallender Großhandelspreise auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gesunken. Ein Liter Benzin kostet im Durchschnitt 142,57 Pence (165,86 Cent), wie der Autodienstleister RAC am Samstag mitteilte. So wenig mussten Autofahrer zuletzt im Oktober 2021 bezahlen - 142,92 Pence bedeuteten damals aber einen Rekord. Seitdem waren die Preise bis auf knapp 200 Pence pro Liter gestiegen.

Der RAC rechnet damit, dass die Tankkosten weiter unter 140 Pence je Liter sinken werden. Zugleich kritisierte der Dienstleister, dass Tankstellenketten und Supermärkte die niedrigeren Preise nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergeben würden. Zuvor hatte sich bereits die Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority besorgt gezeigt.

Der Dieselpreis gab zuletzt nicht nach und liegt bei etwa 150 Pence. Das ist aber deutlich weniger als an Weihnachten 2022 mit 175 Pence./bvi/DP/he