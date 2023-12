BERLIN (dpa-AFX) - Ein Krimi im ZDF hat am Samstagabend wieder einmal die meisten Fernsehzuschauer angelockt. 5,84 Millionen Menschen schauten sich ab 20.15 Uhr den neuesten Fall "Tote Träume" des "Stralsund"-Teams um Kommissarin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) an. Das entsprach einem Marktanteil von 23,2 Prozent. Das Erste hatte die Show "Verstehen Sie Spaß?" mit Moderatorin Barbara Schöneberger im Programm. Rund 3,41 Millionen Menschen entschieden sich dafür (14,3 Prozent).

Bei ProSieben lief das Halbfinale von "The Masked Singer" vor 1,53 Millionen Zuschauern (6,5 Prozent). Diesmal schied der deutsche Singer-Songwriter Tim Bendzko aus. RTL lockte mit dem Promi-Special der Show "Ninja Warrior Germany" 1,50 Millionen Zuschauer an (6,7 Prozent).

Auf Sat.1 lief "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten", der vierte Teil der Reihe mit Johnny Depp, den 1,04 Millionen Menschen einschalteten (4,3 Prozent). RTLzwei zeigte den Actionthriller "The Wolf's Call - Entscheidung in der Tiefe" und erreichte damit 780 000 Fernsehzuschauer (3,2 Prozent).

Vox verbuchte mit dem Weihnachtsfilm "Die Familie Claus" 680 000 Interessierte (2,7 Prozent), Kabel eins kam mit einer Folge der Krimiserie "FBI: Special Crime Unit" auf 660 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,7 Prozent), den Kultfilm "E.T. - Der Außerirdische" bei ZDFneo sahen 400 000 Menschen (1,6 Prozent)./lif/DP/he