Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil bringt eine Anhebung der Pendlerpauschale im kommenden Jahr ins Gespräch. "Die zweite Hälfte der Legislatur, die zweite Hälfte der Ampel muss die arbeitende Bevölkerung in den Fokus rücken", sagte er der "Bild".



Dabei gehe es um "die Leistungsträger dieser Gesellschaft, die jeden Morgen aufstehen, die Arbeiten gehen, die sich um die Kinder kümmern, um die Vereine kümmern". Sie müssten "im Mittelpunkt der Politik stehen". Konkret sprach der Co-Vorsitzende der SPD eine "Ausweitung der Pendlerpauschale" im nächsten Jahr an, um den zu erwartenden leichten Anstieg der Spritpreise als Folge der Erhöhung des CO2-Preises "abzufedern". Zu Details wollte sich Klingbeil nicht äußern: "Ich bin dafür, dass wir die Debatte darüber führen, sie anzuheben und dafür zu sorgen, dass die arbeitende Bevölkerung entlastet wird", aber wie das ausgestaltet werden könne, werde er mit den Koalitionspartnern erörtern und nicht in der Öffentlichkeit.

