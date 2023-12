FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf der Rekordjagd des Dax scheint zunächst das Pulver verschossen zu sein. Zu Wochenbeginn taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent tiefer auf 16 734 Punkte. Seine Jahresendrally hatte den Dax vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17 003 Punkte getrieben.

Dann hatte sich der Wind gedreht. Die Anleger haben daran zu knabbern, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen trotz deutlich gesunkener Inflation gedämpft hatte. Zeitweise war der Dax bis auf 16 670 Punkte nach unten gerauscht. Das Vorwochentief bleibt erste Orientierungsmarke nach unten. Danach folgt das Ausbruchsniveau am alten Rekordhoch vom Sommer bei 16 528 Punkten.

Am Montag treten einige Indexveränderungen in Kraft, allerdings allesamt in den Indizes unterhalb des Dax./ag/mis