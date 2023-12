DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

AGRARDIESEL - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat gefordert, die von den Koalitionsspitzen beschlossene Streichung der Steuerentlastung für Agrardiesel zu überdenken. "Ich setze mich dafür ein, dass wir uns alle nochmals sehr genau überlegen, welche Belastungen für wen tragbar sind", sagte Özdemir im Interview. Natürlich müsse es grundsätzlich möglich sein, klimaschädliche Subventionen abzubauen. Bei den schweren Landmaschinen sei aber das Problem, dass es anders als bei Pkws keine Elektro-Alternativen gebe. "Das ist die Realität und daran sollten wir uns orientieren. Auch die Politik kann sich halt nicht per Beschluss über physikalische Grenzen hinwegsetzen", sagte Özdemir. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

STEUERSENKUNG - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die Bundesregierung zu einer umfangreichen Reform der Einkommensteuer im kommenden Jahr aufgefordert, um 95 Prozent der Steuerzahler spürbar zu entlasten. "Wenn man selbst den Reichsten der Reichen verspricht, dass es keinerlei Steuererhöhungen geben wird, dann wird die Rechnung letztlich allen anderen präsentiert: Pendlern an der Zapfsäule, Verbrauchern im Supermarkt, Arbeitnehmern bei den Sozialabgaben", sagte Kühnert im Interview. "Das sind vielfach Menschen, die arbeiten und dabei glücklicherweise nicht auf Wohngeld, den Kinderzuschlag oder aufstockendes Bürgergeld angewiesen sind." (Rheinische Post)

SOLARPRODUKTE - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will deutsche Hersteller von Solarpaneelen mit einem Bonus im Konkurrenzkampf gegen Billiganbieter aus China stärken. "Solarprodukte aus Deutschland erfüllen Ansprüche, die andere nicht erfüllen. Zum Beispiel verzichten Hersteller in Deutschland oft auf Giftstoffe oder haben einen hohen Wirkungsgrad", sagte Habeck im Interview. "Wer so einen Unterschied macht und zur Resilienz beiträgt, sollte dafür belohnt werden", sagte Habeck. "Deshalb möchte ich, dass wir eine Pilotausschreibung für eine Art Resilienzbonus ermöglichen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

E-PRÄMIE - Das abrupte Ende der staatlichen Kaufprämien für Elektroautos wird nach Ansicht des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer dramatische Folgen für die deutsche Automobilwirtschaft haben. "Die Konkurrenzfähigkeit der Hersteller wird jetzt sehr stark geschädigt", sagte Dudenhöffer im Interview. "Die Zukunft des Weltmarktes ist jetzt erst recht China." Ohne hohe Investitionen ins Elektro-Auto verliere die deutsche Industrie entscheidende Vorteile. "Die Chinesen bauen ihre Autoindustrie massiv aus, weil sie Kunden haben. Unsere Hersteller haben jetzt keine mehr." (Rheinische Post)

