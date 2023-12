The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2023



ISIN Name

SE0016075196 FIVEN 21/24 FLR

XS0714674495 EUR. BK REC.DEV. 11/23MTN

CH0428194291 BCO SANT.CHILE 18-23 MTN

US302491AS46 FMC CORP. 13/24

CH0297782952 MONDELEZ INTL 15-23

