Der DAX war in der vergangenen Woche kurzzeitig über die Marke von 17.000 Punkten gestiegen, konnte dieses Niveau am Ende aber nicht ganz halten. Er ging am Ende bei 16.751,44 Punkten ins Wochenende. Auch zum Wochenstart wird zunächst keine neue Dynamik nach oben erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,1 Prozent tiefer auf 16.734 Punkte.Auf der Terminseite stehen am heutigen Montag die Jahrszahlen des Elektronikhändlers Ceconomy und des SDAX-Neulings Thyssenkrupp Nucera im Fokus. ...

