DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Als Konsequenz aus dem Karlsruher Haushalts-Urteil hat die Bundesregierung die staatliche Förderung beim Erwerb von E-Autos am Sonntag auslaufen lassen. Neue Anträge für den Umweltbonus können nicht mehr gestellt werden, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag mitteilte. Bereits zugesagte Förderungen sind davon nicht betroffen. Die staatlichen Zuschüsse beim Erwerb klimafreundlicher E-Autos wurden bislang aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt hatte dem KTF 60 Milliarden Euro entzogen, deshalb stehen ihm weniger Mittel zur Verfügung. Laut der geltenden Förderrichtlinie hätte der Umweltbonus erst im kommenden Jahr auslaufen sollen.

TAGESTHEMA II

Energiekontor hebt anlässlich der positiven Entwicklung im Projektgeschäft die Zielbandbreite für das Konzern-Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2023 an. Insbesondere infolge einer am Freitag vollzogenen erfolgreichen Veräußerung eines Windparkprojektes in Schottland erwartet der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks nun ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in der Bandbreite von 80 bis 100 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung um rund 30 bis 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die zuletzt am 13. November 2023 bestätigte Prognose sah vor, das EBT des Vorjahres im Geschäftsjahr 2023 um 10 bis 20 Prozent zu steigern (Geschäftsjahr 2022: 62,9 Millionen Euro).

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK)

09:00 DE/U.a. folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX AUFNAHME - Aroundtown - Krones - Siltronic ENTNAHME - Befesa - Dürr - Prosieben + SDAX AUFNAHME - Befesa - Dürr - KSB - Prosieben - Mutares - Schott Pharma ENTNAHME - Aroundtown - Krones - New Work - Secunet - Siltronic - Zeal Network + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Wolters Kluwer ENTNAHME - FLUTTER

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 87,7 zuvor: 87,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 89,6 zuvor: 89,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 85,6 zuvor: 85,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.933,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.782,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 16.856,25 +0,2% Nikkei-225 32.758,98 -0,6% Schanghai-Composite 2.930,59 -0,4% Hang-Seng-Index 16.607,75 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 137,25 +5 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 16.751,44 -0,0% DAX-Future 16.908,00 -0,1% XDAX 16.721,92 -0,1% MDAX 27.133,80 -0,2% TecDAX 3.329,44 +0,1% EuroStoxx50 4.549,44 +0,2% Stoxx50 4.070,63 -0,0% Dow-Jones 37.305,16 +0,2% S&P-500-Index 4.719,19 -0,0% Nasdaq-Comp. 14.813,92 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,20 +92

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die vorletzte Handelswoche des Jahres ein paar Punkte leichter erwartet. Die Richtung geben die asiatischen Börsen vor, die sich überwiegend mit kleinen Einbußen zeigen. Ansonsten kommen vom Umfeld zunächst keine Impulse. Mit dem großen Verfall am Terminmarkt am vergangenen Freitag dürfte das Handelsvolumen deutlich zurückkommen, erwartet ein Marktteilnehmer. Mit Blick auf die bisherige Jahresperformance könne es zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen.

Rückblick: Etwas fester - Anfängliche kleine Gewinne konnten nicht gehalten werden, nach dem Verfall von Futures auf Indizes am Mittag legten die Kurse den Rückwärtsgang ein. Übergeordnet blieb die Stimmung gut angesichts der eingeleiteten Zinswende der US-Notenbank. Nun rücke die Konjunktur wieder stärker in den Vordergrund, wo sich zuletzt die Hoffnungen auf eine weiche Landung mehrten, hieß es. Rohstoffaktien (+1,3%) profitierten auch von günstig ausgefallenen neuen Konjunkturdaten aus China. Atos sprangen in Paris um weitere 20,5 Prozent nach oben. Kurstreiber war die Mitteilung von Großaktionär Onepoint, den Anteil erhöht zu haben und noch weiter aufstocken zu wollen. H&M gewannen nach Aussagen zur Umsatzentwicklung 0,5 Prozent. Das vierte Quartal verlief demnach grob wie erwartet.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Kaum verändert - Nach einer neuen Jahresprognose gerieten Symrise (-7,6%) unter Abgabedruck. Der Aromenhersteller sieht zwar ein etwas höheres Umsatzwachstum, nahm jedoch die Margenerwartung leicht nach unten. Mit dem Kampf um Verfallspreise zum großen Verfalltag kam es zu stärkeren Bewegungen bei Einzelwerten: Adidas gaben 2,5 und Fresenius 1,6 Prozent nach. Im MDAX rutschten Puma nachrichtenlos um 4 Prozent ab. Positiv für RTL(+3,6%) wurde der Verkauf von RTL Nederland aufgenommen. Sinkende Ethanolpreise machten beim Biosprithersteller Cropenergies (-3,4%) eine zweite Gewinnwarnung binnen eines Monats erforderlich. Nach einer Wertberichtigung auf Firmenwerte verloren in der vierten Reihe Softing 5,8 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Energiekontor legten um rund 7 Prozent zu. Das Unternehmen hatte insbesondere infolge des erfolgreichen Vollzugs eines Projektverkaufs in Schottland die Prognose erhöht.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Die positive Stimmung nach den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch inklusive avisierter Zinssenkungen im kommenden Jahr hielt an. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Neue Konjunkturdaten blieben überwiegend unter den Erwartungen und spielten dem Zinssenkungsoptimismus in die Kafrten. Unter den Einzelwerten fielen Lennar um 3,6 Prozent. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen hatte zwar auf den ersten Blick überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt, doch verfehlte die Umsatzrendite den Analystenkonsens. Besser als erwartet schnitt der Großhändler Costco ab. Die Aktionäre sollen mit einer Sonderdividende bedacht werden. Für die Aktie ging es um 4,4 Prozent aufwärts. Nach Vorlage durchwachsener Quartalszahlen fiel die Aktie von Darden Restaurants um 0,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,43 +3,2 4,39 0,6 5 Jahre 3,91 +0,3 3,90 -9,3 7 Jahre 3,94 +0,3 3,94 -2,9 10 Jahre 3,91 -0,7 3,92 3,3 30 Jahre 4,01 -2,4 4,04 4,3

Am Anleihemarkt beruhigte sich die Lage nach der jüngsten massiven Abwärtsbewegung der Renditenm, die Tendenz war in eher engen Grenzen uneinheitlich.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0915 +0,2% 1,0896 1,0911 +2,0% EUR/JPY 155,32 +0,3% 154,92 154,69 +10,7% EUR/CHF 0,9488 +0,1% 0,9479 0,9467 -4,1% EUR/GBP 0,8603 +0,1% 0,8596 0,8599 -2,8% USD/JPY 142,28 +0,1% 142,18 141,78 +8,5% GBP/USD 1,2688 +0,1% 1,2676 1,2687 +4,9% USD/CNH 7,1331 -0,0% 7,1331 7,1284 +3,0% Bitcoin BTC/USD 41.129,24 -1,3% 41.674,66 41.937,42 +147,8%

Der Dollar zeigte am Fretag eine teilweise Erholung nach dem kräftigen Rücksetzer der Vortage. Viele Marktteilnehmer rechnen dennoch damit, dass sich die jüngste Schwäche des Greenback zunächst fortsetzen wird. Sie verwiesen auf die sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen den USA auf der einen Seite und dem Euroraum sowie Großbritannien auf der anderen Seite, nachdem sowohl von der EZB als auch von der Bank of England am Donnerstag eher falkenhafte Töne zu vernehmen gewesen seien, ganz im Gegensatz zur US-Notenbank.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,97 71,43 +0,8% +0,54 -6,3% Brent/ICE 77,07 76,55 +0,7% +0,52 -5,1%

Die Ölpreise tendierten nach dem deutlichen Anstieg der vergangenen Tage kaum verändert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.022,73 2.019,83 +0,1% +2,90 +10,9% Silber (Spot) 23,95 23,88 +0,3% +0,07 -0,1% Platin (Spot) 949,60 943,64 +0,6% +5,96 -11,1% Kupfer-Future 3,88 3,88 -0,2% -0,01 +1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit dem Goldpreis ging es rund 0,8 Prozent abwärts, belastet vom festeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

SERBIEN

Bei der Parlamentswahl hat Präsident Aleksandar Vucic einen klaren Sieg für seine regierende rechtspopulistische Serbische Fortschrittspartei beansprucht. "Wir werden mit 127 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament haben", sagte er. Ein offizielles Ergebnis wird erst für Montagabend erwartet. Die Opposition erhob Vorwürfe des Wahlbetrugs.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

Mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts sind laut dem Handelsverband Deutschland zwei Drittel der Händlerinnen und Händler unzufrieden. Nur jedes sechste Unternehmen blickt zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück.

SOLARINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Habeck will deutsche Hersteller von Solarpaneelen mit einem Bonus im Konkurrenzkampf gegen Billiganbieter aus China stärken. Solarprodukte aus Deutschland erfüllten Ansprüche, die andere nicht erfüllten, so die Begründung.

STAHLINDUSTRIE DEUTSCHLAND

In den Verhandlungen um Lohnerhöhungen und verkürzte Arbeitszeiten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber geeinigt. Vereinbart wurden eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 Euro in zwei Schritten sowie eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5,5 Prozent ab dem 1. Januar 2025.

LUFTHANSA

Eurowings fordert stellvertretend für alle Lufthansa-Töchter von den Aktivisten der "Letzten Generation" Schadensersatz in Höhe von 740.000 Euro, wie Bild am Sonntag berichtet. Hintergrund sind Störaktionen der Aktivisten, bei denen Flughäfen über mehrere Stunden lahmgelegt wurden.

LUFTHANSA

will ihre wegen des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas ausgesetzten Flüge nach Israel am 8. Januar wieder aufnehmen.

CARL ZEISS MEDITEC

kauft zur Stärkung des Bereichs Augenheilkunde in den Niederlanden für knapp 1 Milliarde Euro Dutch Ophthalmic Research Center von Eurazeo SE.

CECONOMY

will im seit Oktober laufenden aktuellen Geschäftsjahr den operativen Gewinn stärker als den Umsatz steigern und "weiterhin auf strikte Kostendisziplin" setzen. Das bereinigtes EBIT soll "deutlich" steigen verglichen mit dem nun veröffentlichten finalen Vorjahreswert von 243 Millionen Euro. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz soll "leicht" zulegen.

THYSSENKRUPP NUCERA

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22/23 ggVj 4Q22/23 ggVj 4Q21/22 Auftragseingang 79 -35% 220 +80% 122 Umsatz 159 +47% 178 +65% 108 EBIT 3,5 -- -4,4 -- -2,6 EBIT-Marge 2,2 -- -2,5 -- -2,4 Ergebnis nach Steuern 4,3 -- -4,1 -- -1,2 Ergebnis je Aktie 0,03 -- -0,03 -- -0,01

Nucera rechnet im neuen Geschäftsjahr 2023/24 bei mittlerem zweistelligen Umsatzwachstum mit einem operativen Verlust (EBIT). Das Unternehmen spricht von "notwendigen Anlaufkosten" in Form von steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten sowie höheren höheren Gemeinkosten für die Umsetzung der Wachstumsstrategie.

HAPAG-LLOYD / A.P. MOELLER-MAERSK

Die beiden Reederein haben nach Angriffen auf Schiffe im südlichen Roten Meer bis auf weiteres den Transport auf der Passage ausgesetzt.

HOMETOGO

erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH, um den Marktplatz für Ferienhausvermietung um Themenreisen zu erweitern. HomeToGo leistet dafür eine Zahlung von rund 31 Millionen Euro, wovon rund 6 Millionen Euro mit Aktien bezahlt werden.

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.