Corporate News Start Joint Venture Vermögensverwaltung "meine Bayerische Vermögen" Zukunftsweisende Vermögensverwaltung für gehobene Kunden

Fokus auf nachhaltige Investitionen und Projekte

Neuauflage des mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds

Innovation trifft Tradition Hamburg, 18. Dezember 2023 Zukunftsweisende Vermögensverwaltung für gehobene Kunden Mit dem Start der Vermögensverwaltung "meine Bayerische Vermögen" GmbH (mbV), Rosenheim, gehen der Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29), und die meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) neue Wege im Bereich der Vermögensverwaltung. Die BV Bayerische Vermögen GmbH hat hierfür wie in der Corporate News vom 10. Februar 2023 berichtet, zusammen mit der mVBRB Rosenheim, der größten Volks- und Raiffeisenbank Bayerns, das Joint Venture mbV gegründet und aufgebaut. Nach erfolgreicher Beendigung des Verfahrens zur Erlangung einer Paragraf 15 Wertpapierinstitutsgesetz-Erlaubnis am 21. September 2023 durch die BaFin nimmt die mbV nunmehr ihre operative Tätigkeit auf. Ziel beider Partner ist es, die mBV als Full-Service-Dienstleister im Bereich des stark wachsenden Marktes der Vermögensverwaltung für gehobene Kunden zu positionieren. Die BV Bayerische Vermögen GmbH transferiert dafür als großer unabhängiger Vermögensverwalter und starke Marke in Bayern ihr Know-how und die aufgebaute Plattformstrategie der vorhandenen Wealth-Produkte und -Lösungen des LAIQON-Konzerns in das Gemeinschaftsunternehmen. Für die mVBRB Rosenheim ist die mbV ein zusätzliches unabhängiges Beratungsangebot mit erweiterter Plattform für vermögende Wealth Management-Kunden. Die Kundinnen und Kunden werden zunächst durch ein sechsköpfiges Team in den Regionen Rosenheim, Altötting und München betreut. Weitere Personaleinstellungen sind für 2024 geplant. Dazu Roland Seidl, Vorstand der mVBRB Rosenheim: "Die "meine Bayerische Vermögen" GmbH bietet eine zukunftsorientierte, unabhängige, persönliche, und gleichzeitig digitale Vermögensverwaltung für vermögende Wealth Management-Kunden, die es in dieser individuellen Gestaltung bisher in unserem Geschäftsgebiet nicht gab. Die einzigartige Positionierung mit einem sehr erfahrenen Partner - nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern auch bei den Themen innovativer digitaler Produkte und Nachhaltigkeit - schafft dabei neue Perspektiven in unserer Region. Derzeit zeigen wir unseren Wealth Management-Kunden in individuellen Gesprächen die Vorteile auf und wechseln anschließend gemeinsam mit ihnen in die mbV. Die ersten Gespräche verlaufen sehr vielversprechend." Fokus auf nachhaltige Investitionen und Projekte http://www.meinebv.de Das Produktportfolio der mBV bietet ein umfangreiches Leistungsangebot und deckt sämtliche Themen der Vermögensverwaltung im Bereich liquider und illiquider Anlagen ab. Die Vermögensverwaltung wird dabei die Wealth-Produkte und -Lösungen des LAIQON-Konzerns anbieten. Das heißt, sowohl standardisierte als auch KI-gesteuerte Strategien. Um eine unabhängige Beratung zu gewährleisten, werden zudem auch die Produkte und Lösungen aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund der Volksbanken/Raiffeisenbanken und Produkte von Drittpartnern angeboten. Ein besonderes Augenmerk erhält dabei das Thema nachhaltiges Investieren. Die Kundinnen und Kunden erhalten u. a. die Möglichkeit, sich neben Investitionen in nachhaltige liquide Wertpapierstrategien auch direkt an Nachhaltigkeitsprojekten zu beteiligen. Zudem bekommen sie Zugang zu einem Impact Netzwerk in der Region Bayern. Neuauflage des mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds Ein weiterer Schwerpunkt des Produktportfolios der mbV liegt auf dem Wirtschaftsstandort Bayern. Im Fokus steht dabei u. a. der gemeinsam mit der mVBRB Rosenheim aufgelegte neue Publikumsfonds mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds. Sein Portfolio fokussiert sich auf Unternehmen in Bayern und der DACH-Region. Zudem werden global agierende Unternehmen mit Bayern-Bezug bei der Portfolioallokation berücksichtigt. Der investierte Teil des Fonds strebt bei neutraler Positionierung ein Portfolio an, dass zu rund 50% in Aktien und 50% in Anleihen investiert ist. Der als Mischfonds in Risikoklasse 3 angesiedelte Fonds verfolgt einen aktiven vermögensverwaltenden Investmentansatz mit dem klaren Ziel Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Neben der aktiven Steuerung der Risikofaktoren liegt der Fokus auf Investitionen in substanzstarke und profitable Unternehmen. Fondsmanager ist Marc Möhrle, CFA. Er besitzt einen Master of Mathematical Finance der Universität Konstanz. Vor seiner Tätigkeit bei dem LAIQON-Konzern war er langjährig als Portfoliomanager im Multi-Asset-Bereich bei der DWS tätig und verantwortete dort im Team als Lead- und Co-Manager ein Asset under Management-Volumen von rund 4 Mrd. EUR. Im Team mit Marc Möhrle wird zudem Axel Brosey, CFA, CESGA, insbesondere seine Nachhaltigkeitskompetenz aus dem innovativen Ansatz des am 2. Dezember 2019 aufgelegten Dividendenfonds LF - Green Dividend World in die Portfolioallokation mit einbringen. Der mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds bewirbt durch seine Titelselektion ökologische oder soziale Merkmale nach Anwendung von umfassenden Ausschlusskriterien. Der Fonds entspricht durch seinen Fokus auf nachhaltige Investitionen Artikel 8U gemäß Verbändekonzept des deutschen Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen. Er verfügt über eine Mindestquote nachhaltiger Investitionen in Höhe von 20% des Fondsvolumens. Die Auflage des Fonds erfolgt voraussichtlich im Januar 2024 zunächst als Seed-, Clean-Fee-Retail- und Retail-Tranche. Innovation trifft Tradition Die Qualität der Beratung und Betreuung der Wealth Management-Kunden hat für die mbV absolute Priorität. Dabei setzt die mBV für ihre Kundschaft neue Maßstäbe in der Vermögensverwaltung, und zwar durch ein Höchstmaß an partnerschaftlichem Handeln, Fachkompetenz und digitalisierten Prozessen unter Nutzung der aufgebauten Digital Asset Plattform (DAP 4.0) der LAIQON AG. Dafür wurde die aufgebaute digitale Plattform der Vermögensverwaltung auf die gehobenen Anforderungen von Wealth Management-Kunden zugeschnitten und individualisiert. Als State-of-the-Art-Vermögensverwaltung wurden dafür einige neue Funktionalitäten aufgebaut: Unter anderem umfassende Berichts-Transparenz für die Kundinnen und Kunden, die jederzeit Einblick in ihr aktuelles Portfolio nehmen können. Das komplette Vertragswesen und alle weiteren Informationen laufen über die digitale Plattform der mBV und sind jederzeit digital verfügbar. Der für die nahe Zukunft geplante mobile Kundenzugriff mittels App soll zudem einen noch direkteren und bequemeren Zugriff auf die Anlagen und Finanzinformationen ermöglichen. Zum Start der mbV ergänzt Dipl.-Ing. Achim Plate, Vorstandsvorsitzender der LAIQON AG: "In die Vermögensverwaltung bringen wir das Produkt-Know-how des LAIQON-Konzerns und insbesondere unsere Kompetenz in der KI-basierten Portfolioallokation mit ein. Als Schwerpunkt des Lösungsangebotes setzen wir das Thema nachhaltiges Investieren dezidiert um. Auch in der Kundenbetreuung etablieren wir neue Maßstäbe und bieten eine persönliche 360°-Betreuung mit digitalem Service mit hoher Nutzerfreundlichkeit und umfassender Berichts-Transparenz. Mit dieser Positionierung der "meine Bayerische Vermögen" GmbH schaffen wir damit gemeinsam mit unserem Partner meine Volksbank Raiffeisenbank eG einen einzigartigen Mehrwert in der ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller, vermögender Kunden." Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG): Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und Lösungen an. Dabei soll nachhaltiges Investieren ein Schwerpunkt der Gesellschaft sein. Hier will die LAIQON AG mit ihrem Produkt- und Lösungsportfolio, das im Zielbild der LAIQON Nachhaltigkeits-Pyramide nahezu vollständig Art. 8 und 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen soll, eine führende Rolle einnehmen. Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch über "Inside-White Label Partnerschaften". (Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023) Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 LAIQON AG: laiqon.ag Mail: presse@laiqon.com



