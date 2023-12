NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. In Erwartung schwächerer Kennziffern des Luxusgüterkonzerns habe sie ihre Prognosen um weitere 2 bis 3 Prozent reduziert, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege sie nun für die Jahre 2023 und 2024 um 3 beziehungsweise 6 Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktie behält im Vorfeld der Zahlen den Status "Negative Catalyst Watch"./edh/tuh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken