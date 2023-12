DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas und Japans bei einem zweiten Raketentest innerhalb weniger Stunden eine ballistische Rakete mit großer Reichweite abgefeuert. Laut dem japanischen Verteidigungsministerium handelte es sich um eine ballistische Interkontinentalrakete mit einer Reichweite von mehr als 15.000 Kilometern. Die Rakete hätte demnach theoretisch das gesamte US-Territorium treffen können. Die Rakete habe rund 1.000 Kilometer zurückgelegt und sei nach einem 73-minütigen Flug ins Japanische Meer gestürzt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.780,25 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.847,25 +0,2% Nikkei-225 32.758,98 -0,6% Hang-Seng-Index 16.618,01 -1,0% Kospi 2.566,86 +0,1% Shanghai-Composite 2.931,27 -0,4% S&P/ASX 200 7.426,40 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Nach den jüngsten teils kräftigen Gewinnen und dem Erreichen von Mehrwochenhochs geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney zum Start der neuen Woche überwiegend etwas nach unten. Teilnehmer berichten von Gewinnmitnahmen und einer weiter positiven Grundstimmung nach den zuletzt von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im kommenden Jahr. An den chinesischen Börsen hoffen und warten die Akteure weiter auf ein Maßnahmenpaket zur Stimulierung der mauen chinesischen Wirtschaft und insbesondere des Immobiliensektors. Immobilientitel tendieren überwiegend schwächer. In Sydney machten Tabcorp einen Satz um 22 Prozent nach oben. Das Glücksspielunternehmen hatte den Erhalt einer neuen Lizenz für den Bundesstaat Victoria mitgeteilt, wodurch der Gewinn deutlich steigen soll. Einen noch größeren Sprung machten Adbri mit fast 32 Prozent. Der Baustoffersteller hat ein Übernahmeangebot von CRH erhalten.

US-NACHBÖRSE

Arcutis Biotherapeutics schossen um 25 Prozent nach oben mit der Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Unternehmen die Zulassung eines Schaums zur Behandlung von seborrhoischer Dermatitis erteilte. Minerva Surgical mehr als halbierten sich im Kurs. Das auf Frauenheilkunde spezialisierte Unternehmen wird Aktien von der Börse nehmen. Enzo Biochem wurden auf Nasdaq.com gut 2 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte einen 10-prozentigen Umsatzanstieg und eine Einengung des Quartalsverlusts mitgeteilt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.305,16 +0,2% 56,81 +12,5% S&P-500 4.719,19 -0,0% -0,36 +22,9% Nasdaq-Comp. 14.813,92 +0,4% 52,36 +41,5% Nasdaq-100 16.623,45 +0,5% 85,62 +52,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 3,83 Mrd 1,49 Mrd Gewinner 908 2.315 Verlierer 1.950 586 unverändert 84 46

Gut behauptet - Die positive Stimmung nach den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch inklusive avisierter Zinssenkungen im kommenden Jahr hielt an. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Neue Konjunkturdaten blieben überwiegend unter den Erwartungen und spielten dem Zinssenkungsoptimismus in die Kafrten. Unter den Einzelwerten fielen Lennar um 3,6 Prozent. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen hatte zwar auf den ersten Blick überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt, doch verfehlte die Umsatzrendite den Analystenkonsens. Besser als erwartet schnitt der Großhändler Costco ab. Die Aktionäre sollen mit einer Sonderdividende bedacht werden. Für die Aktie ging es um 4,4 Prozent aufwärts. Nach Vorlage durchwachsener Quartalszahlen fiel die Aktie von Darden Restaurants um 0,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,43 +3,2 4,39 0,6 5 Jahre 3,91 +0,3 3,90 -9,3 7 Jahre 3,94 +0,3 3,94 -2,9 10 Jahre 3,91 -0,7 3,92 3,3 30 Jahre 4,01 -2,4 4,04 4,3

Am Anleihemarkt beruhigte sich die Lage nach der jüngsten massiven Abwärtsbewegung der Renditenm, die Tendenz war in eher engen Grenzen uneinheitlich.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:18 % YTD EUR/USD 1,0918 +0,2% 1,0896 1,0985 +2,0% EUR/JPY 155,30 +0,2% 154,92 155,97 +10,7% EUR/GBP 0,8603 +0,1% 0,8596 0,8607 -2,8% GBP/USD 1,2691 +0,1% 1,2676 1,2764 +4,9% USD/JPY 142,23 +0,0% 142,18 141,98 +8,5% USD/KRW 1.297,37 -0,2% 1.299,84 1.294,70 +2,8% USD/CNY 7,1277 +0,7% 7,0805 7,1103 +3,3% USD/CNH 7,1318 -0,0% 7,1331 7,1128 +2,9% USD/HKD 7,8008 -0,0% 7,8031 7,8060 -0,1% AUD/USD 0,6725 +0,4% 0,6699 0,6701 -1,3% NZD/USD 0,6244 +0,6% 0,6205 0,6197 -1,7% Bitcoin BTC/USD 41.136,92 -1,3% 41.674,66 42.643,51 +147,8%

Der Dollar zeigte am Freitag eine teilweise Erholung nach dem kräftigen Rücksetzer der Vortage. Viele Marktteilnehmer rechnen dennoch damit, dass sich die jüngste Schwäche des Greenback zunächst fortsetzen wird. Sie verwiesen auf die sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen den USA auf der einen Seite und dem Euroraum sowie Großbritannien auf der anderen Seite, nachdem sowohl von der EZB als auch von der Bank of England am Donnerstag eher falkenhafte Töne zu vernehmen gewesen seien, ganz im Gegensatz zur US-Notenbank.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,15 71,43 +1,0% +0,72 -6,0% Brent/ICE 77,11 76,55 +0,7% +0,56 -5,1%

Die Ölpreise tendierten nach dem deutlichen Anstieg der vergangenen Tage kaum verändert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.024,65 2.019,83 +0,2% +4,82 +11,0% Silber (Spot) 23,99 23,88 +0,5% +0,12 +0,1% Platin (Spot) 949,80 943,64 +0,7% +6,16 -11,1% Kupfer-Future 3,88 3,88 -0,2% -0,01 +1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit dem Goldpreis ging es rund 0,8 Prozent abwärts, belastet vom festeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

Wichtige Nachrichten sind Fehlanzeige.

