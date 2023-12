Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5100/ Sascha Ladurner ist Geschäftsführer und Co-Founder von Zweihochzwei, Podcast Producer, Designer, Sportler und Börsefan. Kennengelernt haben wir uns vor kurzem im Zuge einer Podcasteinladung von Ralf-Wolfgang Lothert, JTI Austria. Sascha ist der Produzent des JTI Podcasts und ich war der Gast und durfte mit Ralf plaudern. Im Nachklang ist der zunächst professionell im Hintergrund bleibende Producer ins Gespräch eingestiegen und outete sich als Börsefan mit Wortwitz und Schlagfertigkeit. Daher hab ich Sascha kurzerhand auch in die Börsepeople Serie eingeladen. In dieser Folge sind etliche Call to Action Facetten dabei, für die Börsennotierten, für eine Podcast-Studie, etc.. Einen ...

