BARCLAYS SENKT NORDNET AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 170 (180) SEK JEFFERIES SENKT CENTRICA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 160 PENCEJEFFERIES HEBT ENTAIN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1215 (890) PENCEMORGAN STANLEY SENKT FRESNILLO AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 540 (620) PENCEUBS HEBT TAYLOR WIMPEY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 160 (126) PENCEUBS SENKT BARRATT DEVELOPMENTS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 610 (495) PENCEUBS SENKT BERKELEY GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 5100 (4580) PENCE BARCLAYS HEBT ZIEL FüR MUNICH RE AUF 439 (428) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FüR MUNICH RE AUF 440 (435) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FüR BEIERSDORF AUF 160 (150) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FüR GERRESHEIMER AUF 120 (130) EUR - 'BUY'SOCGEN HEBT ZIEL FüR RTL AUF 31 (29) EUR - 'HOLD' ...Den vollständigen Artikel lesen ...