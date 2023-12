BAWAG gibt Verkauf der start:bausparkasse in Deutschland an die Wüstenrot Bausparkasse Deutschland bekanntSwiss Central City Real Estate Fund setzt mit Devestitionen strategische Portfoliooptimierung um AFX Carl Zeiss kauft niederländischen Augenchirurgie-Spezialisten CEC Ceconomy mit Nachsteuerverlust im Geschäftsjahr - Fokus auf Kostendisziplin ECV Encavis Asset Management: Weitere Windpark-Investitionen für Bankenspezialfonds der BayernLB EKT Energiekontor erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 EMH pferdewetten.de AG erhält zusätzliche Fremdfinanzierung zum Ausbau des Sportwetten-Retailgeschäfts HTG HomeToGo erwirbt Mehrheitsbeteiligung an KMW Reisen GmbH und Super Urlaub GmbH IOS IONOS Group SE schließt Refinanzierung über 800 Mio. EUR ...

