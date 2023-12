LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Santander nach einer Veranstaltung für Analysten in London auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Zinsüberschuss könnte 2024 weniger wachsen, falls die Zinsen sänken, schrieb Analystin Cecilia Romero Reyes in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies aber auch auf die Möglichkeit deutlich geringerer Regulierungskosten, was sich ihrer Ansicht nach nicht vollständig in den Konsensschätzungen widerspiegele./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 10:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 10:40 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken