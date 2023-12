Der DAX präsentierte sich am Freitag ohne neue Impulse und ging am Ende nahezu unverändert ins Wochenende. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche gleich mehrere neue Rekordstände markiert hatte, ging den Blue Chips am großen Verfallstag schließlich die Luft aus. Zwar konnten die Notierungen mit dem Eröffnungskurs bei 16.823 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...