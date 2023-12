EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

All for One Group SE bestätigt vorläufige Zahlen: Deutliche Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2022/23 // Restrukturierung abgeschlossen // Dividendenvorschlag von 1,45 EUR je Aktie



All for One Group SE bestätigt vorläufige Zahlen: Deutliche Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2022/23 // Restrukturierung abgeschlossen // Dynamisches Wachstum mit SAP-Conversions und Cloud-Geschäft // Dividendenvorschlag von 1,45 EUR je Aktie

Endgültige Ergebnisse 2022/23:

Umsatz steigt um 8% auf 488,0 Mio. EUR (2021/22: 452,7 Mio. EUR); Anteil wiederkehrender Erlöse erhöht sich auf 55% (2021/22: 53%)

Restrukturierungsbedingt fällt das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) auf 17,7 Mio. EUR (2021/22: 27,3 Mio. EUR) und das EBIT von 17,6 Mio. EUR (2021/22) auf 14,9 Mio. EUR in 2022/23

Ergebnis je Aktie steigt auf 2,23 EUR (2021/22: 2,20 EUR)

Starkes Wachstum mit S/4HANA-Migrationen durch CONVERSION/4

Nr. 1 bei SAP-Conversions und im SAP-Cloud-Business im Raum Mittel- und Osteuropa (H1 2023)

Veröffentlichung ESG-Kennzahlen für Schuldscheindarlehen mit ESG-Bridge

Dividendenvorschlag von 1,45 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,45 EUR je Aktie)

Prognose bestätigt: Weiteres Wachstum mit steigender Profitabilität für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet

Filderstadt, 18. Dezember 2023 - Die All for One Group SE, eine führende Consulting- und IT-Gruppe mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute ihren Geschäftsbericht 2022/23 veröffentlicht und die im November veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demzufolge hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 488,0 Mio. EUR erwirtschaftet, ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahreswert von 452,7 Mio. EUR. In dem Anstieg wird die hohe Nachfrage nach Leistungen rund um die Migration auf SAP S/4HANA sichtbar, für die All for One mit CONVERSION/4 ein im Wettbewerb einzigartiges Programm anbietet, das weit über die technische Conversion hinausgeht. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 55% gegenüber 53% im Geschäftsjahr 2021/22. Mit der positiven Umsatzentwicklung festigt die All for One Group ihre herausragende Wettbewerbsposition als führender SAP-Dienstleister in der DACH-Region und Polen als Nr. 1 bei SAP-Conversions sowie im SAP-Cloud-Business im Raum Mittel- und Osteuropa (1. Halbjahr 2023).

Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) lag im Geschäftsjahr 2022/23 bei 17,7 Mio. EUR (2021/22: 27,3 Mio. EUR) und das EBIT bei 14,9 Mio. EUR (2021/22: 17,6 Mio. EUR). Ursächlich für diesen Rückgang sind insbesondere die einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Segments CORE (ERP und Kollaborationslösungen) in Höhe von 8,4 Mio. EUR. Das Periodenergebnis erhöhte sich hingegen um 1% auf 11,2 Mio. EUR (2021/22: 11,0 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie ebenfalls um 1% auf 2,23 EUR (2021/22: 2,20 EUR).

Dividendenvorschlag von 1,45 EUR je Aktie

Um die Aktionäre angemessen am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 14. März 2024 die Ausschüttung einer Dividende von 1,45 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,45 EUR) für das Geschäftsjahr 2022/23 vorschlagen. Auf Basis des Aktienkurses von 45,50 EUR zum 11. Dezember 2023 entspräche dies einer Dividendenrendite von 3,2%. Die Ausschüttungsquote läge damit bei 65% des Konzernergebnisses und entspräche einer Ausschüttungssumme von 7,2 Mio. EUR.

Gut aufgestellt für profitables Wachstum

Mit der abgeschlossenen Restrukturierung im Segment CORE und dem beschleunigten Ausbau der global liefernden Serviceorganisation hat die All for One Group im Berichtsjahr wesentliche Grundlagen für weiteres profitables Wachstum geschaffen. Das Unternehmen profitiert dabei von der anhaltenden Digitalisierung in den Unternehmen sowie entlang der Wertschöpfungs- und Lieferketten. S/4HANA von SAP mit seinen Erweiterungen und Innovationen ist dabei der digitale Kern.

Insbesondere die Transformation zu SAP S/4HANA mit dem All for One-Programm CONVERSION/4, cloudbasierte Lösungen als zunehmender Quasistandard sowie die laufende Beratung und Adaption an technologische Weiterentwicklungen erleben große Nachfrage. Erwartet wird zudem eine verstärkte Implementierung von Lösungen, die eine nachhaltigere Ausrichtung von Geschäftsprozessen sowie deren Steuerung und Kontrolle ermöglichen. All for One profitiert dabei von der herausragenden Wettbewerbsposition als führender SAP-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und Polen und als Nr. 1 bei SAP-Conversions sowie bei SAP-Cloud-Lösungen (1. Halbjahr 2023). Das weitere Wachstum soll mit einem überproportionalen Anstieg der Profitabilität einhergehen. Dieses wird über das Angebot hochwertiger Beratungsleistungen, eine verstärkte Automatisierung der Conversion-Prozesse sowie durch die langfristige Begleitung von Unternehmen bei der Implementierung proaktiver Services erreicht. Zudem können die Kostenstrukturen durch die Nutzung der Regional Delivery Center in Ägypten, Polen und der Türkei verbessert werden.

»Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir erfolgreich unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben unser im Wettbewerb herausragendes Programm CONVERSION/4 in den Vordergrund gestellt und an entscheidenden Stellen Strukturen im Unternehmen optimiert. Damit haben wir sowohl die Grundlage für künftiges Wachstum als auch für eine steigende Profitabilität geschaffen«, sagt Co-CEO Michael Zitz. »Die All for One Group ist jetzt hervorragend aufgestellt, um von einem dynamischen und innovativen Wachstumsmarkt rund um Digitalisierung und Transformation zu profitieren. Wir sind in der Lage, unseren Kunden Leistungen mit messbarem Mehrwert zu liefern.«

ESG-Bericht veröffentlicht

Zeitgleich mit dem Geschäftsbericht hat die All for One Group auch den Nachhaltigkeitsbericht 2022/23 veröffentlicht. Darin dokumentiert die All for One Group ihr Engagement für eine nachhaltige Unternehmensführung und die erzielten Fortschritte im Berichtsjahr.

Nachhaltigkeitsziele für ESG-Schuldscheindarlehen veröffentlicht

Die All for One Group SE hat im Mai 2022 ein Schuldscheindarlehen über 40 Mio. EUR mit einer Nachhaltigkeitskomponente platziert. Zur Verankerung der Nachhaltigkeit beinhaltete der Schuldschein eine ESG-Bridge. Bereits zum Emissionszeitpunkt wurde vereinbart, dass bis Ende 2022/23 zwei Kennzahlen aus den Themen Umwelt, Soziales und/oder Corporate Governance festgelegt und die entsprechenden Zielwerte für künftige Testzeitpunkte kommuniziert werden. Eine Nichterreichung dieser Zielwerte führt zu einer Zinserhöhung. Zu den jeweiligen Testzeitpunkten wird die Zielerreichung überprüft und der Zinssatz gegebenenfalls angepasst.

Die Kennzahlen für die Nachhaltigkeitskomponente der Schuldscheindarlehen sind die »Verringerung der CO 2 -Emission (Scope 1 und 2)« des Unternehmens und aus dem sozialen Bereich die »Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen«. Zum Geschäftsjahresende 2022/23 liegt die Kennzahl für die CO 2 -Emissionen bei 6.279 tCO 2 e und soll bis zum 30. September 2028 35% unter dem Referenzwert 2022/23 liegen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt derzeit bei 19,9% und soll bis 2028 um 8% gesteigert werden.

»Mit der Veröffentlichung der ESG-Kennzahlen für unsere Schuldscheindarlehen erfüllen wir unsere selbstgewählte Verpflichtung und verknüpfen die Themen Finanzierung und Nachhaltigkeit bei All for One. Die ausgewählten Kennzahlen sind beispielhaft für unser verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und erfordern im Unternehmen eine entsprechende Veränderung der Kultur. Von einem niedrigeren CO2-Ausstoß mit den entsprechenden operativen Maßnahmen und dem höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen erwarten wir uns auch ganz klare Vorteile in unserer Unternehmensentwicklung«, sagt Stefan Land, CFO der All for One Group SE.

Prognose

Auf Basis der bisherigen operativen Entwicklung im 1. Quartal 2023/24 und der guten Auftragslage sieht All for One einen erfolgreichen Start in das neue Geschäftsjahr. Auf Grund der hervorragenden Positionierung im SAP-Umfeld und der im vergangenen Jahr umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung und Weiterentwicklung geht der Vorstand unverändert davon aus, dass die Gruppe überproportional von einem wachsenden Markt für IT-Consulting und -Services profitieren wird. Dieses soll sich in weiterem Umsatzwachstum bei einer höheren Profitabilität zeigen.

Der Vorstand der All for One Group erwartet auf Basis der aktuellen Kenntnisse und basierend auf einer weiterhin robusten und guten Auftragslage, einer stabilen und breiten Kundenbasis und den Wachstumsraten für den IT-Consulting & -Services-Markt für das Geschäftsjahr 2023/24 ein Umsatzvolumen zwischen 505 Mio. EUR und 525 Mio. EUR (2022/23: 488,0 Mio. EUR). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne von 32 Mio. EUR und 36 Mio. EUR (2022/23: 17,7 Mio. EUR) bewegen.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand auch den Mittelfristausblick. Die All for One Group erwartet bei den Umsatzerlösen für die nächsten Jahre ein robustes, organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (u.a. abhängig vom zukünftigen Inflationsniveau), das durch anorganisches Wachstum in zukunftsträchtigen Portfoliobereichen ergänzt wird. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll bereits im Geschäftsjahr 2024/25 in einer Spanne von 7% bis 8% liegen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2022/23 der All for One Group SE steht im Bereich Investor Relations der Unternehmenswebsite unter https://www.all-for-one.com/annual_reports_d zum Download bereit.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2022/23 von All for One kann unter https://www.all-for-one.com/csr_d aufgerufen werden.

Kennzahlen von Oktober 2022 bis September 2023 und 4. Quartal 2022/23 in Mio. EUR 10/2022 -

09/2023 10/2021 -

09/2022 +/- 07/2023 - 09/2023 07/2022 - 09/2022 +/- Umsatz 488,0 452,7 8% 124,2 113,8 9% Cloud Services und Support 127,7 112,0 14% 33,7 28,1 20% Software Lizenzen und Support 144,8 146,6 -1% 37,9 35,5 7% Consulting und Services 196,8 182,0 8% 48,7 46,3 5% CONVERSION/4 18,6 12,1 54% 3,9 3,9 0% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 17,7 27,3 -35% 6,3 6,9 -9% EBIT-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in % 3,6 6,0 5,1 6,2 EBIT 14,9 17,6 -15% 5,0 4,3 16% EBIT-Marge in % 3,1 3,9 4,0 3,8 Periodenergebnis 11,2 11,0 1% 4,3 2,4 79% Ergebnis je Aktie in EUR 2,23 2,20 1% 0,86 0,48 79% in Mio. EUR 30.09.2023 30.09.2022 +/- Bilanzsumme 341,7 339,9 1% Flüssige Mittel 62,6 77,5 -19% Eigenkapitalquote in % 29 29



Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 3.500 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels dem innovativen Programm CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die All for One Group SE mit knapp 3.000 Mitarbeitenden einen Umsatz in Höhe von 488 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

