Mit dem Zuwachs der grossen Schweizer Bankengruppe vergrössere sich die Schweizer Finanzlandschaft für digitale Vermögenswerte, teilte die Börsenbetreiberin SIX mit.Zürich - Raiffeisen Schweiz schliesst sich der SIX Digital Exchange (SDX) an. Mit dem Zuwachs der grossen Schweizer Bankengruppe vergrössere sich die Schweizer Finanzlandschaft für digitale Vermögenswerte, teilte die Börsenbetreiberin SIX am Montag mit. Bei der Schweizer Digitalbörse SDX handelt es sich um eine von der Finanzmarktaufsicht Finma lizenzierte Börse, welche auf der so genannten…

Den vollständigen Artikel lesen ...