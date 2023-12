Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich eine Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordrally ab. Der DAX wird zum Handelsbeginn rund 0,1 Prozent schwächer bei 16.734 Punkte taxiert. In den vergangenen Wochen hatte der deutsche Leitindex Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent bis auf 17.003 Punkte katapultiert. Folgende Themen stehen am Montag im Fokus der Anleger:1. Rekordrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...