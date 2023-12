Thyssenkrupp Nucera ist im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) kräftig gewachsen. Am Montagmorgen hat die Wasserstoff-Tochter des deutschen Stahl-Titans Thyssenkrupp deutlich mehr Umsatz und ein Vielfaches an Gewinn ausgewiesen. Auch wenn das Ergebnis positiv überrascht, gibt der auf Elektrolysetechnologie spezialisierte SDAX-Neuling für das bevorstehende Geschäftsjahr 2023/24 einen vorsichtigen ...

