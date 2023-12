DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland fällt im Oktober

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Oktober gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 22.500 Wohnungen genehmigt. Das waren 11,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Dieser im bisherigen Jahresverlauf schwächste Rückgang gegenüber einem Vorjahresmonat sei vor allem auf den Mehrfamilienhausbau zurückzuführen, erklärten die Statistiker.

Lindner verteidigt Auslaufen der E-Auto-Förderung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat das Auslaufen der E-Auto-Förderung verteidigt. In der ARD sagte Lindner am Sonntag, es sei immer klar gewesen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel irgendwann enden würden. "Es gab kein festes Datum. Sondern er läuft dann aus, wenn kein Geld mehr zur Verfügung steht. Also, insofern gab es nie eine Förder-Garantie. Sondern das Auslaufen war klar und auch nicht mit einem festen Enddatum versehen. Sondern wenn das Geld weg ist, ist es weg."

AfD stellt erstmals Oberbürgermeister: Kandidat gewinnt in sächsischem Pirna

Die AfD stellt erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister. Bei der Wahl des neuen Stadtoberhaupts im sächsischen Pirna setzte sich am Sonntag laut dem vorläufigen Ergebnis der AfD-Kandidat Tim Lochner im zweiten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber durch. Lochner erhielt demnach 38,54 Prozent der Stimmen und damit die nötige einfache Mehrheit.

Serbiens Präsident nimmt Sieg für seine Partei bei Parlamentswahl in Anspruch

Bei der Parlamentswahl in Serbien hat Präsident Aleksandar Vucic einen klaren Sieg für seine regierende rechtspopulistische Serbische Fortschrittspartei (SNS) beansprucht. "Wir werden mit 127 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament haben", sagte Vucic in der Hauptstadt Belgrad. Gut zwei Drittel der Stimmzettel seien bereits ausgezählt worden. Ein offizielles Ergebnis wurde erst für Montagabend erwartet. Die Opposition erhob Vorwürfe des Wahlbetrugs.

Israelische Armee: Bislang größter Hamas-Tunnel im Gazastreifen freigelegt

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den bislang größten Tunnel der Hamas im Gazastreifen freigelegt. Er befindet sich nur wenige hundert Meter von einem wichtigen Grenzübergang entfernt und ist so groß, dass kleine Fahrzeuge darin fahren können, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Der Tunnel sei Teil eines größeren, verzweigten Netzes, das vier Kilometer lang sei und bis auf 400 Meter an den Grenzübergang Eres heranreiche, erklärte die israelische Armee. Der Bau des Tunnels habe Millionen Dollar gekostet und mehrere Jahre gedauert.

Tokio und Seoul: Nordkorea testet ballistische Rakete mit großer Reichweite

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas und Japans bei einem zweiten Raketentest innerhalb weniger Stunden eine ballistische Rakete mit großer Reichweite abgefeuert. Das japanische Verteidigungsministerium erklärte, es habe sich um eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) mit einer Reichweite von mehr als 15.000 Kilometern gehandelt. Die Rakete hätte theoretisch das gesamte US-Territorium treffen können.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.