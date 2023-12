Frankfurt am Main (ots) -Zwei Monate nach dem Start des kostenlosen Glasfaserinternets verstärkt sich das Unternehmen weiter.- GIGA FIBER beruft Manfred Maschek und Frank Bonnemeier als weitere Geschäftsführer.- Langjährige, internationale Erfahrung in der Telekommunikationsbranche, insbesondere im Ausbau von FTTH-Netzen.- Erfolgreiche Projekte unter anderem in Deutschland, der Ukraine, Osteuropa und der Schweiz.Ab sofort verstärken Manfred Maschek und Frank Bonnemeier die Geschäftsführung von GIGA FIBER. Beide Geschäftsführer eint, dass sie langjährige Erfahrung in der IT- und Telekommunikationsbranche im In- und Ausland sowie Expertise bei der Neugründung und dem Aufbau von Start-ups mitbringen. Bei GIGA FIBER verantworten sie das operative Geschäft sowie die Bereiche Produkt- und Geschäftsentwicklung.Jörg Müller, Sprecher der Geschäftsführung von GIGA FIBER: "Es ist wichtig für ein junges Unternehmen wie unseres, dass wir die Geschäftsführung so prominent und kompetent verstärken. Beide Kollegen stehen in der Branche für strategischen Weitblick und operative Durchsetzungskraft."Manfred Maschek und Frank Bonnemeier - zuletzt für BBV, Breitbandversorgung Deutschland beziehungsweise Infrafibre Networks in Unterschleißheim tätig - sollen bei GIGA FIBER dazu beitragen, die erfolgreiche Startphase in diesem Jahr in erfolgreiches Wachstum in 2024 umzusetzen.Manfred Maschek: "GIGA FIBER ist ein faszinierendes Projekt und kann ein echter Game Changer im Bereich digitale Infrastruktur in Deutschland werden - ich freue mich, ein Teil davon zu sein."Frank Bonnemeier: "Meine gesammelte Erfahrung der letzten Jahre kann ich für den weiteren Aufbau des operativen Geschäfts von GIGA FIBER einsetzen und so den Ausbau von kostenlosem Internet voranbringen."Manfred Maschek (69) ist studierter Mathematiker und hatte über viele Jahre verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing, Systemtechnik und Produktmanagement in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Afrika inne. Er hat zahlreiche Unternehmen selbst gegründet und geleitet. Hervorzuheben sind seine Rollen als CEO bei Berlikomm, Swisscom Central & Eastern Europe AG, Northern Lights Ventures Ltd. und airbites Ukraine LLC. In diesen Funktionen baute er unter anderem Breitband-Carrier in Zentral- und Osteuropa sowie FTTH-Netze in der Ukraine auf. Zuletzt war Maschek als CEO der BBV Deutschland tätig, mit der er FTTH-Netze in ländlichen Gebieten in Deutschland errichtete.Frank Bonnemeier (59) ist studierter Physiker und war in der Vergangenheit vor allem in der Schweiz und Deutschland tätig. Er war bei Cablecom Management AG und der Swisscom AG jeweils für die Bereiche Strategie und Geschäftsentwicklung verantwortlich. In seiner Laufbahn implementierte er internationale und nationale Infrastrukturen sowie modernste Produkte und Dienstleistungen im Telekommunikationsmarkt. Zuletzt war er bei der Netzgesellschaft Infrabibre Networks GmbH Mitglied der Geschäftsleitung.Über GIGA FIBERDie GIGA FIBER Group mit Sitz in Frankfurt ist ein deutsches Unternehmen, gegründet mit dem Ziel, die Digitalisierung aktiv und nachhaltig zu fördern. Dafür baut es kostenfrei und flächendeckend Glasfaser in Deutschland auf. GIGA FIBER ist Mitglied in den Branchenverbänden VATM und Breko.Pressekontakt:Ansprechpartner für Medienanfragen:Hartmut Müller-Gerbespresse@gigafiber.group0172 2418683Original-Content von: GIGA FIBER GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172304/5674413