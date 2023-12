Erfurt (ots) -Im kommenden Jahr werden beim Deutschen Hörfilmpreis erneut herausragende Hörfilm-Produktionen ausgezeichnet. In der Kategorie "Kinder-/Jugendfilm" ist die KiKA-Koproduktion "Krakonos Geheimnis" (KiKA) nominiert. Der Deutsche Hörfilmpreis, vergeben vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV), würdigt seit 2002 herausragende Hörfilme sowie Projekte, die diese barrierefreien Filmerlebnisse voranbringen. Der 22. Deutsche Hörfilmpreis wird am 19. März 2024 in Berlin verliehen."Krakonos Geheimnis" (KiKA) ist inspiriert von den Geschichten und Sagen rund um Rübezahl, den Berggeist des Riesengebirges. Die Produktion steht in der Tradition des tschechischen Märchenfilms und beinhaltet romantische, komödiantische und mysteriöse Elemente. "Krakonos Geheimnis" ist eine Koproduktion von Ceská televize, DNA Production, TV JOJ und KiKA unter Regie von Peter Bebjak. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Stefan Pfäffle. Die Audiodeskriptionsfassung des Films wurde vom Synchron- und Tonstudio Leipzig GmbH produziert. Die Sprecherin ist Annelie Leschke.Am 1. Januar 2024 um 12:00 Uhr wird "Krakonos Geheimnis" bei KiKA gezeigt und ist mit Audiodeskription und Untertiteln verfügbar. Auf kika.de und im KiKA-Player ist der Film bereits jetzt online.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5674430