NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nokia von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4,80 auf 3,10 Euro gesenkt. Nachdem der US-Telekommunikationsriese AT&T im Bereich Drahtlos-Netzwerke nun auf Konkurrent Ericsson setze, sei sein Vertrauen in die Produkte sowie die Wettbewerbsfähigkeit des finnischen Telekomausrüsters gesunken, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu kämen die gesenkten langfristigen Margenziele./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FI0009000681