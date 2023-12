Die Mieten für die am Markt angebotenen Wohnungen in der Schweiz sind im November weiter gestiegen. Davon waren die meisten Kantone betroffen.Zürich - Die Mieten für die am Markt angebotenen Wohnungen in der Schweiz sind im November weiter gestiegen. Davon waren die meisten Kantone betroffen. In der gesamten Schweiz sind die Mieten für neue und wieder zu vermietende Wohnungen - die sogenannten Angebotsmieten - im November gemäss dem am Montag veröffentlichten Homegate-Mietindex gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...