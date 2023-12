GROUPE ASTEK: ASTEK a nommé Matthieu Lourme en tant que Directeur Carrières et RSE

ASTEK a nommé Matthieu Lourme en tant que Directeur Carrières et RSE

Paris, 18 décembre 2023

ASTEK, acteur mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, annonce la nomination de Matthieu Lourme au poste nouvellement créé de Directeur Carrières et RSE pour accélérer la feuille de route du Groupe.

gé de 47 ans, Matthieu a créé en 2019 la marque de soins naturels pour sportifs Made in France, ELEMAT. Il a précédemment occupé plusieurs fonctions chez Expertconnect, la plus importante communauté d'experts dans les métiers de l'industrie : en charge de la gestion de comptes majeurs et de la supervision de projets internationaux en tant que Directeur du Développement entre 2011 et 2016, il a ensuite pris les fonctions de Directeur des Opérations de 2016 à 2018, où il a dirigé la refonte de l'organisation commerciale et l'amélioration des processus. De 2006 à 2010, il a occupé différentes fonctions chez ALTEN, contribuant au développement commercial pour les grands comptes dans les secteurs de l'énergie, l'aéronautique et la défense. Il a préalablement travaillé comme ingénieur commercial chez Monsanto Company de 2002 à 2005.

Matthieu Lourme est diplômé de l'ISA (Groupe Junia) à Lille et a étudié l'analyse des Risques environnementaux en Norvège à la NMBU (Norges Miljø - og Biovitenskapelige Universitet).

Arrivé en juin 2023 au sein d'ASTEK, Matthieu aura pour mission d'élaborer et de déployer la nouvelle politique RSE autour des sujets sociaux et environnementaux et de structurer la politique d'accompagnement et de montée en compétences des collaborateurs.

Julien Gavaldon, CEO d'ASTEK, a indiqué lors de sa nomination : « Matthieu Lourme a une expérience riche en matière de management et ressources humaines, et également en gestion opérationnelle et développement commercial international. Son ADN d'entrepreneur engagé, associé à une sensibilité à la transition écologique, correspond tout à fait à la culture d'ASTEK et contribuera à dynamiser notre réponse aux nouvelles attentes des clients et des collaborateurs.

Son arrivée à ce poste est une véritable chance pour le Groupe et les équipes RSE et RH et permettra d'accélérer les initiatives qui ont été lancées depuis plusieurs années. Cette création de poste doit être l'occasion de davantage structurer notre politique en nous engageant sur des axes forts sur lesquels nous sommes légitimes et où nous pourrons concrètement apporter notre expertise. »

À propos d'Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l'ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d'entrepreneuriat et d'innovation, et sur l'accompagnement et la montée en compétence de ses 7 200 collaborateurs qui s'engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l'ingénierie des systèmes complexes. En intégrant B.E.S, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 585 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

