Er war der erste weit verbreitete Kryptowährungswert und ist nach wie vor mit großem Abstand der wertvollste: Bitcoin! Cathie Wood geht davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren zunehmen wird. Ihre Gründe.Der Bitcoin macht derzeit mehr als 50 Prozent des Gesamtwerts aller Kryptowährungen aus, berichtet The Motley Fool. Aber wie wird es weitergehen? Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest hat vor kurzem ein Bitcoin-Bewertungsmodell veröffentlicht, das drei mögliche Kursziele für das Jahr 2030 vorstellt. Im Bärenfall erwartet die Investorin, dass der Bitcoin bis 2030 auf 258.500 US-Dollar steigen wird, was einem Aufwärtstrend von 528 Prozent entspricht. Im Basisfall prognostiziert …