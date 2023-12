3 Altcoins, die Bitcoin heuer überrunden

Jeder, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, hat in den letzten Monaten eine deutliche Veränderung am Markt wahrgenommen. Die Situation hat sich durch den Einfluss mehrerer Faktoren weg von "Fear", hin zu "Greed", entwickelt. Investoren und Privatanleger sind wieder in der Stimmung, mehr in die Welt der Kryptos zu investieren.

Fear and Greed Index als Indikator der Investitionsbereitschaft, Quelle: www.coinmarketcap.com

Nach einer Phase der Unsicherheit und Volatilität, die viele digitale Währungen auf ihre Tiefststände drückten, sehen wir nun teils beeindruckende Erholungen. Viele Altcoins - alternative Kryptowährungen zu Bitcoin - verzeichnen signifikante Gewinne, die in einigen Fällen mehrere hundert Prozent erreichen.

Während Bitcoin, der Vorreiter und nach wie vor größte Player in der Kryptowelt, eine beachtliche Performance mit einem Plus von 145% zeigt, stechen einige andere Coins besonders hervor. Diese Altcoins übertreffen nicht nur Bitcoin in ihrer prozentualen Performance, sondern signalisieren auch wichtige Entwicklungen im Kryptosektor.

Besondere Aufmerksamkeit trifft auch wieder zunehmend auf junge Kryptowährungen, welche den Markt mit neuen Ideen und großen Gewinn-Potentialen interessieren. Deren Entwicklung und das damit verbundene Potenzial könnten ein Indikator für zukünftige Trends in der Kryptowelt sein.

Gesamt-Marktkapitalisierung seit 2012, Quelle: www.coinmarketcap.com

Im Kontext wichtiger Ereignisse wie dem bevorstehenden Bitcoin Halving, der Einführung von Bitcoin ETFs und den Entscheidungen der Federal Reserve (FED) in Bezug auf Zinssätze, positionieren sich diese Altcoins in einer besonders interessanten Lage. Sie könnten Schlüsselakteure in einem möglichen Bullenmarkt sein, der im Jahr 2024 erwartet wird.

In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese drei vielversprechenden Altcoins und analysieren, warum sie im Bitcoin überrunden könnten.

SOLANA - Die Blockchain mit Power

Solana hat sich in der Welt der Kryptowährungen und Blockchain-Technologie als ein entscheidender Akteur etabliert. Diese High-Performance-Blockchain zeichnet sich durch eine Reihe von technischen Vorteilen aus, die sie von anderen Plattformen abheben. Einer der hervorstechendsten Aspekte von Solana ist seine unglaubliche Geschwindigkeit. Während traditionelle Blockchains wie Bitcoin und Ethereum oft mit Skalierbarkeitsproblemen zu kämpfen haben, die zu langsameren Transaktionsgeschwindigkeiten und höheren Gebühren führen, nutzt Solana ein einzigartiges Konsensmechanismus, das Proof of History (PoH), und eine leistungsstarke Architektur, um Transaktionen blitzschnell zu verarbeiten. Diese Fähigkeit ist ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich Dezentraler Finanzen (DeFi), Gaming und mehr.

Ein weiterer wichtiger Vorteil von Solana sind die niedrigen Transaktionskosten. Hohe Gebühren waren lange ein Problem für Blockchain-Nutzer, insbesondere bei Netzwerküberlastungen. Solana adressiert dieses Problem, indem es niedrige Transaktionskosten bietet - rund 20% des Pontants von Ethereum beispielsweise. Sein effizientes Design und schnelle Datenverarbeitung ermöglichen es, die Kosten für Nutzer niedrig zu halten.

Solana zeigt, das es als basis Blockchain schon an Ethereum ran kommt

Zusätzlich hat Solana kürzlich bedeutende Entwicklungen und Partnerschaften angekündigt, wie die Integration mit Google Cloud's BigQuery und die Einbindung in das AWS Blockchain Node Runners Repository. Diese Entwicklungen erweitern Solanas Datenanalysekapazitäten und vereinfachen den Prozess für Unternehmen, Konsens- und RPC-Nodes einzurichten, was die technischen Barrieren verringert, die zuvor mit dem Verbinden von dApps zur Solana-Blockchain verbunden waren.

Solana ist beispielsweise auch die Basis für BONK, einen Token, der in letzter Zeit mit Gewinnen von über 1000% Schlagzeilen gemacht hat. Dies unterstreicht die Fähigkeit von Solana, innovative Projekte zu unterstützen und eine Plattform für deren Wachstum zu bieten.

Solana Jahreschart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Mit einer Steigerung von 460% hat Solana im laufenden Jahr den Platzhirsch Bitcoin deutlich übertroffen und sich als eine ernstzunehmende Kraft im Kryptomarkt etabliert. Dieser bemerkenswerte Anstieg ist nicht wie bei Memecoins auf reine Spekulation, sondern wahrscheinlich eher auf die technischen Vorteile der Blockchain und den damit verbunden Nachrichten zurückzuführen.

Glauben Sie an Bitcoin ETFs? Der Bitcoin ETF Token

Der Bitcoin ETF Token, ein neues Projekt im Bereich der Kryptowährungen, hat in letzter Zeit erhebliches Interesse geweckt. Dieser Token ist einzigartig konzipiert, um direkt von der Zulassung eines Spot Bitcoin ETF zu profitieren.

Seine Tokenomics ist an reale Meilensteine im Zusammenhang mit amerikanischen Bitcoin ETF-Produkten gekoppelt, wie beispielsweise deren Genehmigung, Einführung oder dem verwalteten Vermögen von Spot ETF Produkten. Diese Meilensteine fungieren als Auslöser für Verbrennungen (Burns), die den Wert des $BTCETF-Tokens steigern.

Die Meilensteine des Bitcoin ETF Token, Quelle: www.btcetftoken.com

Der Bitcoin ETF Token ist kein herkömmlicher ETF, sondern ein ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert. Er bietet damit Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung von Bitcoin ETFs zu partizipieren, ohne direkt vom Bitcoin-Kurs abhängig zu sein.

Der Token verfügt über eine deflationäre Tokenomics, was bedeutet, dass bis zu 25% seiner Gesamtmenge über die Zeit verbrannt werden, um die Knappheit zu erhöhen und den Wert zu steigern.

Der Bitcoin ETF Token hat bereits in seinem Presale großes Interesse von Anlegern auf sich gezogen. Mit einer gesammelten Summe von kanp 4,7 Millionen US-Dollar sind damit nur noch weniger als 10% der Token des Presale verfügbar.Damit ist mit einem bladigen Ausverkauf des Token und mit der DEX Listung in den nächsten Tagen zu rechnen. Sobald die Nachrichten über eine ETF Genehmigung der SEC eintreffen, womit mit Jänner 2024 gerechnet wird, wäre der erste Schritt des Meilensteinplans erreicht. Diese Nachricht würde potentiell Aufmerksamkeit auf den Token richten und gleichzeitig zum Burning führen, was eine deutliche Steigerung des Kurses bedeuten sollte.

Stacking des BTCETF Token, Quelle: www.btcetftoken.com

Eine weitere wichtige Komponente des Bitcoin ETF Tokens ist auch das Staking, wobei Anleger attraktive Renditen für das Halten ihrer Tokens erwarten können. Derzeit bietet der Token eine jährliche Rendite (APY) von 62%. Die hohe APY, kombiniert mit der deflationären Natur des Tokens und der Verbindung zu den Entwicklungen im Bereich Bitcoin ETFs, macht den Bitcoin ETF Token zu einer attraktiven Anlagemöglichkeit für Anleger, die von der zunehmenden Beliebtheit und möglichen Zulassung von Bitcoin ETFs profitieren möchten.

Helium - IoT durch das "The Peoples Network"

Der Helium Coin (HNT), verbunden mit seinem Netzwerk, stellt eine bemerkenswerte Innovation im Bereich des Internets der Dinge (IoT) dar. Gegründet von Sean Carey im Jahr 2013, ist Helium ein dezentrales, blockchainbasiertes Netzwerk, das speziell dafür entwickelt wurde, um die Interaktion zwischen drahtlosen Geräten geringer Leistung zu ermöglichen und zu verbessern.

Anwendungsbeispiel Smart City, Quelle: www.helium.com

Die Hauptziele von Helium sind die Überwindung bestehender Infrastrukturdefizite und die Sicherstellung einer effizienteren und sichereren Kommunikation im IoT-Bereich. Das Netzwerk unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, darunter intelligente Haustierhalsbänder, Fahrradtracker, Luftqualitätssensoren und Umweltsensoren. Dabei kann das Netzwerk Datenübertragung zu deutlich günstigeren Preisen als etwa mit herkömmlichen Mobilfunk- Technologie anbieten.

In jüngerer Zeit hat Helium Schlagzeilen mit der Einführung eines landesweiten Telefontarifs in den USA gemacht, der für nur 20 US-Dollar pro Monat unbegrenzte Daten, Gespräche und Textnachrichten ohne Vertragsbindung bietet. Dadurch bietet das Unternehmen eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Mobilfunkanbietern und das hat dementsprechend enormes Marketingpotential für Helium bewiesen.

Der Helium Token an sich fungiert als Währung zur Bezahlung der Netzwerkdienste wie auch als Belohnung für die User, die mit den Hotspots in ihren privaten vier Wänden die Basis des Netzwerks darstellen.

To continue shaping the future of the Internet with @helium, join our Discord now. Share your ideas, get mentorship, and be a part of this transformative journey. https://t.co/FQc2O4vV20



That's a wrap, see you next year! - Helium (@helium) December 11, 2023

Ein weiterer wichtiger Schritt für Helium war die Entscheidung, sein gesamtes Netzwerk auf die Solana-Blockchain zu migrieren. Diese Migration, die darauf abzielt, schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten, höhere Betriebszeiten und mehr Interoperabilität mit anderen Blockchains zu erreichen, markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Helium. Die Migration wurde als entscheidender Schritt zur Verbesserung der Netzwerkgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit angesehen.

Diese jüngsten Entwicklungen zeigen das Engagement von Helium für die Förderung der IoT-Kommunikation und -Konnektivität und spiegeln das Wachstum und den Erfolg des Projekts wider. Trotz des Potenzials und der Innovationen, die Helium bietet, sollten Anleger jedoch die allgemeinen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen beachten und sorgfältige Überlegungen bei ihren Investitionsentscheidungen treffen.

Der Preis für Helium Coin (HNT) ist im letzten Monat um beeindruckende 300% gestiegen, eine Entwicklung, die im Vergleich zu Bitcoin, dem etablierten Giganten im Kryptomarkt, mehr als das Doppelte dessen Jahresperfomance darstellt.

Helium Jahreschart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Die Zukunftsaussichten für Helium sehen vielversprechend aus, besonders wenn man die rapide fortschreitende Welt des Internets der Dinge (IoT) berücksichtigt. In diesem sich schnell entwickelnden Sektor könnten kostengünstige und effiziente Netzwerklösungen, wie sie von Helium angeboten werden, zu einem Schlüsselfaktor für weiteres Wachstum und Erfolg werden.

Fazit

Solana, Bitcoin ETF Token und Helium zeigen für das Jahr 2024 vielversprechendes Potenzial im Kryptomarkt. Solana als Basis Blockchain, mit seinen technischen Vorteilen wie hoher Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Kosten, steht an der Spitze der Innovation und könnte weiterhin erhebliches Wachstum erleben. Der Bitcoin ETF Token, der eng mit der Entwicklung und Genehmigung von Bitcoin ETFs verbunden ist, könnte besonders von einer positiven Entscheidung der SEC hinsichtlich Spot-ETFs profitieren. Ein solches Ereignis könnte den Markt schnell und stark beeinflussen, was zu erheblichen Kurssprüngen führen könnte.

Helium wiederum, mit seinem Fokus auf das Internet der Dinge und der Bereitstellung kostengünstiger Netzwerklösungen, könnte von der schnell fortschreitenden IoT-Welt profitieren. Mit gezielten Marketingaktionen und einer jüngsten Preiserhöhung hat Helium bereits gezeigt, dass es ein ernstzunehmender Akteur im Kryptoraum ist.

