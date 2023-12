Bullenmarkt 2024: Steigen diese beiden Bitcoin-Alternativen im nächsten Jahr um über 1.000 Prozent?

In der letzten Woche ist es zum ersten Mal seit Monaten zu Verlusten am digitalen Währungsmarkt gekommen. Die Bullen legen eine Verschnaufpause ein, um sich für die große Rallye, die für die nächsten Jahre erwartet wird, zu wappnen. Dabei soll in den nächsten beiden Jahren nicht nur der Bitcoin-Kurs auf neue Höchststände steigen. Wie so oft dürfte die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung dabei auch die meisten Altcoins mit nach oben ziehen. Außerdem werden in dem bullischen Umfeld auch wieder zahlreiche neue Projekte auf den Markt kommen, sodass Gewinne von tausenden Prozent wieder fast schon an der Tagesordnung stehen werden. Derzeit zeichnen sich vor allem zwei Bitcoin-Alternativen ab, mit denen Anleger indirekt von den Entwicklungen rund um das digitale Gold profitieren könnten. Analysten, die auf die beiden Projekte aufmerksam geworden sind, sagen für das nächste Jahr massive Kurssteigerungen voraus, die auch weit über 1.000 % liegen könnten.

Bitcoin ETF Token ($BTCETF)

Beim Bitcoin ETF Token ($BTCETF) können Anleger direkt davon profitieren, wenn es zu einer Zulassung der Bitcoin-ETFs in den USA durch die Börsenaufsichtsbehörde SEC kommt. Folgt die Genehmigung, die mit 90 prozentiger Wahrscheinlichkeit von Bloomberg-Analysten erwartet wird, werden bei $BTCETF 5 % der gesamten Token geburnt. Folgt nach der Zulassung die Markteinführung des ersten Fonds, werden weitere 5 % geburnt. Zudem führen auch Ereignisse wie das Erreichen von 100 Millionen Dollar $BTCETF-Handelsvolumen dazu, dass weitere 5 % aus dem Verkehr gezogen werden.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken)

Jeder der Burns hat das Potenzial, den Wert der verbleibenden Token erheblich zu steigern. Insgesamt gibt es 5 vordefinierte Ereignisse, die zur Vernichtung von je 5 % der Token führen, sodass das Gesamtangebot um bis zu 25 % reduziert werden kann. Außerdem kommt $BTCETF beim Listing an den Kryptobörsen mit einer Transaktionsgebühr von 5 %, die mit jedem der Ereignisse schrittweise um je 1 % gesenkt wird, bis diese schließlich komplett entfällt.

(Bitcoin ETF Token Meilensteine - Quelle: btcetftoken)

Anleger sind von der Idee begeistert, dass Ereignisse rund um die realen Bitcoin-ETFs auch bei $BTCETF zu Kurssteigerungen führen können. Der Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und hat hier bereits über 4,6 Millionen Dollar eingebracht. Der Presale ist auf rund 5 Millionen Dollar begrenzt, weshalb es denkbar ist, dass dieser schon morgen endet. Im Vorverkauf haben Anleger noch den großen Vorteil, dass sie zum Fixpreis einsteigen können, während nach dem Listing an den Exchanges mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, bei der sich der Preis schnell vervielfachen kann.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Bei Bitcoin Minetrix handelt es sich um ein innovatives Projekt, das es Anlegern ermöglicht, am Bitcoin Mining teilzunehmen, ohne dabei selbst in die teure Hardware investieren zu müssen, die dafür nötig ist. Möglich wird das durch Cloud Mining, bei dem die Rechenleistung von Cloud-Anbietern angemietet wird. Im Gegenzug dazu, dass man Hash Power beim Anbieter mietet, überweist dieser dafür die geschürften Bitcoin. Zumindest in der Theorie. Bisher gibt es in der Praxis allerdings einige schwarze Schafe, die den Zugang zum Cloud Mining erschweren. Bitcoin Minetrix soll hier Abhilfe schaffen.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Anleger, die $BTCMTX-Token kaufen und sich dazu entscheiden, diese zu staken, erhalten dafür während des Vorverkaufs bereits eine Belohnung in Form von zusätzlichen Token. Nach dem Presale geht das Projekt allerdings in die Stake to Mine-Phase über, die für den Erfolg maßgeblich sein könnte. Dabei erhalten Anleger für gestakte Token Credits, die für das Bitcoin Cloud Mining eingesetzt werden können, sodass Investoren, die $BTCMTX-Token halten, auch indirekt von steigenden Bitcoin-Kursen profitieren können.

Während man beim herkömmlichen Cloud Mining darauf hoffen muss, dass die Anbieter die geschürften Bitcoin auch überweisen, führt das Team hinter Bitcoin Minetrix die Verhandlungen mit den Partnern selbst und die Verteilung der Mining Credits erfolgt automatisch über Smart Contracts, da es sich bei $BTCMTX um einen ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain handelt. Betrug ist dadurch ausgeschlossen.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das Konzept, für das langfristige Halten von $BTCMTX-Token eine Belohnung in Form von Bitcoin Mining Credits zu erhalten, begeistert Anleger, die bereits Token im Wert von über 5 Millionen Dollar gekauft haben. Ein Großteil der Käufer hat sich auch bereits dazu entschieden, die Token zu staken, um die Belohnungen zu erhalten, sodass das Angebot beim Handelsstart an den Kryptobörsen sehr knapp sein dürfte, da gestakte Token für mindestens 7 Tage nach dem Listing an den Exchanges gesperrt sind.

Die hohe Nachfrage, gemeinsam mit dem knappen Angebot, ergeben die idealen Bedingungen für eine potenzielle Kursexplosion nach der Einführung an den Kryptobörsen. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der $BTCMTX-Preis im Laufe des nächsten Jahres um mehr als das 10-fache steigen kann. Schon während des Vorverkaufs werden mehrere Preiserhöhungen durchgeführt, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen können.

