München (ots/PRNewswire) -Letzten Monat präsentierte Alibaba.com (https://www.alibaba.com/) auf der ISPO in München seine wichtigsten Funktionen, darunter Livestreaming und VR-Showrooms. Heute stellt die Plattform für globalen B2B-E-Commerce die Top-B2B-Trends im Sportbereich vor.Die Daten zeigen, dass die Gesamtzahl der Bestellungen von smarten Fitnessprodukten im Vormonat im Vergleich zum Vorjahr[1] um 51 Prozent gestiegen ist. Zu den beliebtesten Produkten gehören All-in-One-Fitnessgeräte, multifunktionale Bauchmuskeltrainer sowie innovative Produkte, z. B. smarte Springseile. Die Trends spiegeln die wachsende Konsumentennachfrage nach vielseitigen, platzsparenden Geräten wider.Auch achten B2B-Einkäufer verstärkt auf Nachhaltigkeit. So waren zum Beispiel Artikel aus nachhaltigen Materialien, wie Yogamatten aus biologisch abbaubarem Material, sehr gefragt. Laut Deloitte sind 64 Prozent der Konsumenten (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/consumer-business/deloitte-sports-retail-study-2022.pdf) mit aktivem Lebensstil bereit, einen Aufpreis für nachhaltigere Produkte zu zahlen.Seit Pandemie-Ende ist das Interesse an Mannschaftssportarten erhöht. Produkte rund um Fußball wurden global am häufigsten nachgefragt, gefolgt von Basketball-Artikeln.Auch die Nachfrage nach Outdoor-Fitness stieg. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Alibaba.com im Vormonat einen Anstieg des Bruttowarenwerts (GMV) bei Fahrrädern um 29 Prozent sowie einen Anstieg des kumulativen Online-GMV für Scooter um 19 Prozent. Das Wachstum wurde durch Falt- und Lastenräder sowie faltbare Elektroroller angetrieben.Patrick Kuehl, Head of Strategic Partnerships bei Alibaba.com Deutschland, ergänzt: "Weltweit steigt die Nachfrage der Konsumenten nach Produkten, die ihren veränderten Lebensstil widerspiegeln - auch bei Sportprodukten. In den letzten Monaten konnten wir beobachten, dass sich B2B-Käufer für den Fitness-Boom zum Jahresbeginn vorbereiten, und verstärkt smarte und nachhaltige Sportprodukte beschaffen. Für 2024 erwarten wir ein weiter steigendes Sportgeschäft. Alibaba.com ist mit Millionen von Produkten von Lieferanten und Herstellern aus über 200 Ländern und Regionen die ideale Beschaffungsplattform für deutsche Unternehmen, um diese Nachfrage zu bedienen."Christoph Rapp, Leiter von ISPO Digitize bei ISPO, sagt: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Alibaba.com. Als führende Plattform für den globalen B2B-Handel spielt Alibaba.com eine wichtige Rolle bei der Vernetzung von Käufern und Verkäufern aus ganz Europa."1 Mitte Oktober - Mitte November 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022