Zell am See-Kaprun (ots) -Von 16. bis 17. Dezember drehte sich auf der Schmittenhöhe alles rund um das Thema Musik und beste Pistenbedingungen sorgten für einen Saisonauftakt mit 100% Genussgarantie.Über 500 Personen feierten letztes Wochenende gebührend den Start in die neue Saison auf der Schmittenhöhe bei den Pure Mountain Vibes - Schmitten Unplugged in Zell am See-Kaprun. Das Highlight des Wochenendes war der Auftritt der einzigartigen "Quetschn-Synthi-Pop" Band Folkshilfe aus Oberösterreich sowie der Auftritt des Musikers Lemo aus Wien.Den Auftakt zum musikalischen Wochenende machte am Samstagabend das Pop-Trio Folkshilfe. Anders als bei gewöhnlichen Konzerten führte Ö3 Moderator Benny Hörtnagl durch das brandneue Programm im Rahmen des neuen Albums "VIRE" der Band. Am Sonntag wurden neben perfekten Pistenbedingungen auch musikalische Highlights gefeiert, die das Wochenende komplettierten. Auf den beiden Hütten Franzl und am Sonnkogel Restaurant wurde mit Künstlern wie Lemo, Simon Lewis, Emelie Trahan oder Rhodes gesungen und getanzt. Hier gab es keine großen Bühnen und aufwendigen Lichtshows - stattdessen konnten unverfälschte Mountain Vibes pur auf der Schmittenhöhe erlebt und die Wintersaison 2023/2024 gebührend willkommen geheißen werden. Leise Töne und große Schwünge - das waren die Pure Mountain Vibes auf der Schmittenhöhe.Manuel Resch, Geschäftsführer von Zell am See-Kaprun Tourismus: "Die Pure Mountain Vibes auf der Schmittenhöhe bildete einen perfekten Auftakt für die Wintersaison. Die beeindruckenden Darbietungen der Künstler erzeugten eine Atmosphäre voller Energie und Lebensfreude, die auf dem gesamten Berg spürbar war. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitwirkenden, die diesen Event ermöglichten und zu einem unvergesslichen Erlebnis gestalteten. Wir blicken voller Vorfreude auf eine erfolgreiche Saison."Pressekontakt:Zell am See Kaprun TourismusChristina SchaireiterPressec.schaireiter@zellamsee-kaprun.comzellamsee-kaprun.comOriginal-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68329/5674545