© Foto: © Munich Re



Der Versicherungsriese hebt zum zweiten Mal in zwei Monaten die Prognose an. Analysten heben darauf die Kursziele. Nimmt die Aktie bald wieder Kurs auf 400 Euro?Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Münchener Rück nun einen Gewinn von fünf Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Ziel von vier Milliarden Euro für 2023 und liegt etwa elf Prozent über dem revidierten Gewinnziel für 2023 von 4,5 Milliarden Euro. Berenberg-Analyst Tryfonas Spyrou weist auf drei Haupttreiber für die positive Entwicklung hin. Erstens, die deutliche Verbesserung des kombinierten Schaden-Kosten-Verhältnisses in der Schaden- und Unfallrückversicherung (P&C Re) …