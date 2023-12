Berlin - Nach den Überlegungen von FDP-Chef Christian Lindner, Agrardiesel auch in Zukunft zu subventionieren, gibt es deutliche Kritik des Vorsitzenden der Jusos. "Die FDP muss sich die Frage stellen, ob sie überhaupt noch regieren will", sagte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation, Philipp Türmer, am Montag den Sendern RTL und ntv.



"Die Panik greift in dieser Partei immer weiter um sich." Die Agrardiesel-Einigung habe die FDP der Regierung "eingebrockt", indem die Partei an der Schuldenbremse festhalte und gleichzeitig Steuererhöhungen für "reiche Menschen" ablehne. Türmer weiter: "Es ist ein bisschen verrückt, dass diese Kritik jetzt ausgerechnet von der FDP kommt."

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken