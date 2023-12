© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Das Orakel von Omaha gilt als legendärer Value-Investor. Berkshire Hathaway generiert aus nur vier Aktien 3,5 Milliarden US-Dollar jährlich. Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten, sind in der Regel profitabel und haben sich bewährt. Die meisten der derzeit von Berkshire Hathaway gehaltenen Aktien zahlen eine Dividende. Warren Buffett und sein Team werden im nächsten Jahr fast 3,5 Milliarden US-Dollar an jährlichen Dividendeneinnahmen aus nur vier Aktien erzielen, berichtet The Motley Fool. 1. Bank of America Die mehr als 1,03 Milliarden Bank-of-Amercia-Aktien, die Berkshire Hathaway besitzt, werden demnach in den nächsten zwölf Monaten zu …