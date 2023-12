Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist kurz vor Weihnachten positiv auf Covid-19 getestet worden. "Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche", teilte der SPD-Politiker am Montag über soziale Medien mit.



"Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus", fügte er hinzu. Dem Vernehmen nach dürften damit mehrere Termine ausfallen, an denen Scholz in dieser Woche teilnehmen wollte. Unter anderem wollte er am Dienstagabend den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico zu dessen Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Am Mittwoch steht zudem die letzte Kabinettssitzung vor Weihnachten an, an der der Kanzler wohl auch nicht in Person teilnehmen kann.

