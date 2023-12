Lennestadt (ots) -Die Pandemie, die geopolitische Lage und die daraus resultierende wirtschaftliche Situation hat viele Unternehmen hart getroffen. Umso wichtiger ist strategisches Marketing geworden, mit dem die Zielgruppe effektiv auf allen Kanälen erreicht wird. Wer hier den Absprung nicht schafft, ist nicht mehr zukunftsfähig. Maximilian Müller ist der Geschäftsführer der MEDIENWERK Agentur aus dem südwestfälischen Lennestadt und unterstützt als dieser kleine und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Mitarbeiter- und Neukundengewinnung. Wie es Unternehmen vermeiden können, an Krisen zugrunde zu gehen und warum gezieltes Marketing als Versicherung für schlechte Zeiten gilt, erfahren Sie hier.In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen neigen viele Unternehmen dazu, ihre Marketingausgaben pauschal zu kürzen. Dabei besteht die Gefahr, dass sie in der Unsichtbarkeit verschwinden und langfristig Wettbewerbsnachteile erleiden. Im schlimmsten Fall jagt so eine Krise die nächste. "Viele Unternehmen gehen beim Marketing ihrem Bauchgefühl nach, was gerade in Krisenzeiten mit kleinem Budget fatal sein kann", erklärt Maximilian Müller, Geschäftsführer der MEDIENWERK Agentur. "Dennoch sollte man es nicht vernachlässigen. Unternehmen müssen sich radikal auf ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse fokussieren, um Ressourcen nicht unnötig zu streuen und möglichst viele Neukunden zu erreichen.""Es ist entscheidend, das Marketing gezielt einzusetzen, die Zielgruppe genau zu definieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen", so der Unternehmer weiter. "Wenn Unternehmen erkannt haben, dass sie handeln müssen und einen Experten für eine ausgefeilte Marketingstrategie suchen, sind sie bei MEDIENWERK genau richtig." Durch ein unverwechselbares Branding, effizientes Webdesign und strategisches Content- und Online-Marketing verhilft der Geschäftsführer seinen Kunden zu mehr Sichtbarkeit. Schließlich ist Marketing in der aktuellen Wirtschaft weit mehr als das Verteilen von Flyern oder das Schalten von Zeitungsanzeigen: Es ist viel komplexer und benötigt daher eine viel intensivere und strategischere Planung. Nur mit den richtigen Werbemaßnahmen lassen sich heutzutage noch Krisen überwinden. Dabei ist Maximilian Müller überzeugt: "Keine Lage ist aussichtslos - wenn man weiß, wie man handeln muss."Maximilian Müller über Agenturen und radikale Zielgruppen-OrientierungDer erste Schritt, als Unternehmen eine Krise erfolgreich zu überwinden, ist die Reevaluation des Marketing-Budgets: Dieses sollte nie unbedacht gekürzt werden. Stattdessen gilt es, alle Ausgaben zu überprüfen und anhand dieser Analyse zu entscheiden, welche Maßnahmen zu den besten Ergebnissen führen werden. "In diesem Zusammenhang ist es meist sinnvoll, sich von einzelnen Dienstleistern loszusagen und stattdessen auf eine Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Agentur zu setzen", erklärt Maximilian Müller. "Dies ist für die Unternehmen in den meisten Fällen nicht nur weit günstiger, der große Vorteil besteht vor allem darin, dass alle gewünschten Leistungen aus einer Hand kommen und man nicht mehrere Ansprechpartner koordinieren muss."Darüber hinaus bringen spezialisierte Agenturen wie MEDIENWERK das nötige Know-how mit, um die betreffenden Unternehmen in allen Belangen umfassend zu beraten und so die besten Marketingmaßnahmen für den individuellen Fall zu identifizieren. "Wichtig dabei ist es, alle Maßnahmen anhand der Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe auszurichten und anschließend dort wirksam zu machen, wo sich die Zielgruppe mehrheitlich aufhält", so der Unternehmer. "Schließlich nutzen die besten Maßnahmen nichts, wenn sie nicht von den richtigen Personen gesehen werden."MEDIENWERK Agentur: Digitalisierung als Grundstein für die ZukunftInsbesondere sollten Unternehmen hierbei auf messbare Online-Marketing-Maßnahmen setzen. Schließlich eignen sich diese hervorragend, um eine Strategie zu finden, die die besten Ergebnisse verspricht. Im Anschluss kann das Budget für die Maßnahmen schrittweise erhöht werden, um die Ergebnisse zu maximieren.Essenziell ist ebenso die Digitalisierung und die Nutzung spezieller Software, um zukunftstauglich zu werden. "Beides verschafft einen großen Vorsprung", erklärt der Experte weiter. "Neue Analysetools können dabei helfen, Marketing- und Vertriebsaktivitäten gezielt zu fokussieren. Beispielsweise können bestimmte Tools anonyme Website-Besucher im B2B-Bereich identifizieren und direkt kontaktieren, ohne dass zunächst Anzeigen geschaltet werden müssen und auf eine Rückmeldung des Kunden gewartet werden muss."Maximilian Müller: Sinnvolles Marketing als Versicherung für das UnternehmenGerade in Krisenzeiten sollte Marketing also nicht unterschätzt werden. "Neben Produktion und Fulfillment ist Marketing der Kern eines jeden Unternehmens - besonders in Krisenzeiten. Darum sollte dieser Bereich auch Chefsache sein", so Maximilian Müller.Allerdings sollte das Marketing nicht nur in Krisenzeiten in den Fokus rücken. "Wer jetzt schon gute Arbeit leistet, wird gar nicht erst in solch eine prekäre Lage kommen", ist sich Maximilian Müller sicher. "Sinnvolles Marketing ist wie eine Versicherung für das Unternehmen. Wird hier gute Arbeit geleistet, ist stets auch ein hohes Budget für alles andere vorhanden. Wichtig ist auch zu bedenken: In der Regel pendelt der Bedarf bei einem Unternehmen immer entweder in Richtung Mitarbeitergewinnung oder in Richtung Neukundengewinnung. Mit einer soliden Grundlage und einer guten Agentur als strategischer Partner kann man sich für beide Herausforderungen zukunftssicher aufstellen."