BYD, Chinas führender EV-Hersteller, sieht in Japan die perfekte Gelegenheit, um sich in einem ausländischen Markt zu beweisen. Im Oktober untermauerte das Unternehmen dieses Engagement, indem es Autohändler zu einer Konferenz in Tokio einlud, bei der sogar Gründer Wang Chuanfu auftrat und über eine Stunde lang über die Japan-Strategie sprach.BYD verkaufte in den ersten drei Quartalen rund 2,1 Millionen Fahrzeuge weltweit, ein Anstieg von 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im dritten Quartal fehlten ...

