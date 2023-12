Die letzte Handelswoche vor den Feiertage ist ruhig gestartet. Anleger sind weiterhin positiv gestimmt, nachdem die US-Notenbank in der vergangenen Woche weitere Hoffnung auf eine früher als erwartete Zinssenkung verlauten hat lassen. Die PayPal-Aktie hat in diesem Umfeld ebenfalls weiter zulegen können und hat knapp ein wichtiges Signal verpasst. Am Donnerstag hätten die Märkte zu einem bestimmten Zeitpunkt für 2024 Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed um etwa 1,6 Prozentpunkte eingepreist ...

