Nach dem DAX-Allzeithoch in der vergangenen Woche schauen Anleger und Analysten gespannt auf die Notenbankpolitik. Experten gehen für 2024 von bis zu 6 Zinssenkungsschritten aus - in Europa wie in den USA. Wie sich die DAX-Titel davon beeinflussen lassen und welche 23 DAX-Titel Outperformance-Potenzial haben, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von DER AKTIONÄR. Damit Sie darüber hinaus alle relevanten Einflussfaktoren für das kommende Jahr und die jeweils aktuellen Entwicklungen im Blick haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...