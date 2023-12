Nyon - Im Achtelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München auf Lazio Rom. Das ergab die Auslosung der Uefa am Montag in Nyon.



Borussia Dortmund muss es unterdessen mit PSV Eindhoven aufnehmen, während RB Leipzig das schwerste Los zog und gegen Real Madrid antreten muss. Die weiteren Ergebnisse der Auslosung: FC Porto - FC Arsenal, SSC Neapel - FC Barcelona, Paris St. Germain - Real Sociedad San Sebastian, Inter Mailand - Atletico Madrid und FC Kopenhagen - Manchester City. Die Hinspiele finden am 13. und 14. sowie am 20. und 21. Februar 2024 statt, die Rückspiele werden am 5. und 6. sowie am 12. und 13. März ausgetragen. Das Finale wird am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London gespielt.

