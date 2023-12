Tesla ruft rund zwei Millionen seiner Elektroautos in den USA zurück, um ein Update am Autopiloten vorzunehmen. Einige Funktionen sind nach Ansicht der Sicherheitsbehörden für Fahrer verwirrend oder können leicht missbraucht werden.In den Unterlagen, die am Mittwoch auf der Website der National Highway Traffic Safety Administration veröffentlicht wurden, stellte die Behörde fest, dass die Verwendung der Funktion Autosteer möglicherweise ein erhöhtes Risiko für eine Kollision bestehen würde.Autosteer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...