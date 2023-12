Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.700 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste standen Deutsche Börse, BASF und Covestro entgegen dem Trend im Plus, die größten Abschläge gab es bei Sartorius, Zalando und BMW. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Dezember auf 86,4 Punkte, nach 87,2 Zählern im November, wie das Münchener Institut am Montag mitteilte. Der neue Wert liegt unter den Prognosen vieler Experten, die mit einer weiteren Zunahme gerechnet hatten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0912 US-Dollar (+0,15 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9165 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 77,04 US-Dollar; das waren 49 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

