Berlin (ots) -Das "medium magazin" zeichnet Claus Kleber bei der Wahl zu den "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2023" (JdJ) für sein Lebenswerk aus. Der 68-jährige Moderator und Korrespondent sei laut der Jury eine Figur, die das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte nachhaltig geprägt habe. Alle weiteren Ergebnisse der Wahl werden am 19. Dezember veröffentlicht.In der Jury-Begründung heißt es:"Claus Kleber hat das deutsche Fernsehen als Auslandskorrespondent und TV-Anchor nachhaltig geprägt. 18 Jahre lang moderierte er das "Heute-Journal" im ZDF mit diesem ganz eigenen, unverwechselbaren Kleber-Stil: eine Mischung aus nachrichtlicher Seriosität, hintergründigem Humor und einer Gelassenheit, die sich nur leisten kann, der viel kann. Kleber konnte das, weil die unvoreingenommene Neugier des Reporters auch seine Anchor-Arbeit prägte. Wenn er über die großen und kleinen Ereignisse der Welt sprach, vertraute ihm das Publikum, weil es seiner Kompetenz traute. Die zeigt er auch in vielen herausragenden Dokumentationen mit einem außergewöhnlich breiten Themen-Spektrum: von Amerika, Indien bis Arabien, von Klimawandel bis Künstlicher Intelligenz oder 2023 "Putins Tabubruch - die neue Angst vor der Bombe". Vorbildlich ist auch sein Engagement für den journalistischen Nachwuchs, u. a. als Kuratoriumsmitglied der Reportageschule Reutlingen und als Honorarprofessor der Uni Tübingen. Bei all seinen Aktivitäten war und ist ihm Haltung wichtig, aber ohne missionarischen Eifer. Sein journalistischer Eifer gilt nur einem Ziel, dem er 2018 auch ein Buch gewidmet hat: "Rettet die Wahrheit"."In der Kategorie Lebenswerk der "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wurden in den Vorjahren unter anderem Günter Wallraff, Bettina Gaus, Gisela Friedrichsen und Georg Stefan Troller ausgezeichnet.Alle weiteren Ergebnisse der Wahl zu den "Journalistinnen & Journalisten des Jahres 2023" werden am 19. Dezember in Ausgabe 06/23 von "medium magazin" veröffentlicht.