Berlin (pta/18.12.2023/13:10) - Auf den Winterauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 333 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 15,5 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft.

Die bisherigen Auktions- und Maklerumsätze im vierten Quartal liegen damit deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals (290 Objekte mit EUR 27,7 Mio.), aber über dem Objektumsatz des dritten Quartals des laufenden Jahres (305 Objekte mit EUR 14,3 Mio.).

Insgesamt waren zuletzt eine etwas verbesserte Nachfrage und eine leichte Marktbelebung festzustellen. Auch wenn die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe unterschiedlich ausfielen, lässt sich doch ein erster positiver Trend ablesen. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG, die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG und auch die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG verzeichneten im vierten Quartal innerhalb des schwachen Jahres 2023 die jeweils stärksten Auktionen, mit dem höchsten Objekt- und Provisionsumsatz.

Auch im Maklerbereich der Plettner & Brecht Immobilien GmbH war das vierte Quartal das Umsatzstärkste des gesamten Jahres und das Beste seit dem ersten Quartal 2022.

Bis zum Jahresende werden in der Gruppe noch einige Verträge im Rahmen des jeweiligen Nachverkaufs beurkundet, das Ergbenis des vierten Quartel 2023 wird sich deswegen noch geringfügig verbessern. Die Objektumsatzzahlen des gesamten Geschäftsjahres 2023 werden am 08. Januar 2024 bekannt gegeben.

Trotzdem wird der gesamte Objektumsatz der Gruppe im laufenden Jahr (bisher rd. EUR 65 Mio.) sowohl deutlich unter dem Vorjahreswert (EUR 130,8), als auch unter dem Zielwert von EUR 100 Mio. liegen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 wird deswegen - wie schon das Halbjahresergebnis - negativ ausfallen. Grund für die Verschlechterung ist das weiterhin ungünstige Marktumfeld mit einer gesunkenen Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und einem Rückgang der Kaufpreise.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/index.html )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/?ref=diia )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de/ ).

