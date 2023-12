LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat für eine "nachhaltige Feuerpause" im Gazastreifen geworben. Dies solle es möglich machen, dass die islamistische Hamas weitere israelische Geiseln freilässt und internationale Hilfe in das Gebiet gelangt, sagte der konservative Regierungschef am Montag während eines Besuchs in Schottland. Zudem müsse die Hamas ihren Raketenbeschuss gegen Israel einstellen.

"Es ist eindeutig, dass zu viele Zivilisten ihr Leben verloren haben, und niemand möchte, dass dieser Konflikt einen Tag länger dauert als nötig", sagte Sunak. Israel habe ein Selbstverteidigungsrecht gegen den "entsetzlichen Terroranschlag der Hamas". "Aber es muss dies im Einklang mit dem humanitären Recht tun", sagte Sunak.

Zuvor hatte der britische Ex-Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Telegraph" den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor "mörderischem Zorn" gewarnt, der den Konflikt 50 weitere Jahre anheizen werde. Israels Recht auf Selbstverteidigung werde durch die "groben und wahllosen" Angriffe auf den Gazastreifen untergraben und riskiere zudem, weltweit muslimische Jugendliche zu radikalisieren, schrieb Wallace./bvi/DP/jha