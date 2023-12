Neustadt a. d. W. (ots) -Seit 2019 unterstützt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) die Hilfsorganisation BILD hilft e. V "Ein Herz für Kinder". In diesem Jahr spendete Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein 100.000 Euro. Insgesamt kamen dank der großen "Ein Herz für Kinder"-Spendengala über 21 Millionen Euro für kranke und bedürftige Kinder zusammen."Seit inzwischen fünf Jahren spenden wir 100.000 bis 250.000 Euro an >Ein Herz für Kinder<, weil wir als VLH auch eine Verantwortung gegenüber denjenigen sehen, die Hilfe brauchen", sagt Adrian Weiß, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VLH.Die VLH sagt Danke!Das ganze Jahr über hat die VLH ihre Beraterinnen, Berater und Mitglieder um Spenden gebeten und insgesamt 100.000 Euro gesammelt:Auf der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala am 9. Dezember, moderiert von Johannes B. Kerner, waren in diesem Jahr mehr als 80 Prominente zu Gast: Schauspieler Jan Josef Liefers, "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakowa, Stand-up-Comedian Tahnee, Schauspielerin Sophia Thomalla, Schauspieler Hannes Jaenicke, Ex-Box-Profi Henry Maske und auch der Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach (SPD), der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).Eislauflegende Katarina Witt, Box-Profi Wladimir Klitschko und die Schauspielerinnen Verona Pooth sowie Anna Loos traten zudem als Paten für je eines der Spendenprojekte aus aller Welt auf.Exakt 21.216.573 Euro konnten insgesamt für "Ein Herz für Kinder" gesammelt und gespendet werden.Für diese große Spendenbereitschaft in ganz Deutschland ist der größte Lohnsteuerhilfeverein allen Unterstützern sehr dankbar!Und weiterhin gilt: Jede Spende hilft. Noch bis zum 31. Dezember 2023 ist das VLH-Spendenkonto offen für jede Spende:Empfänger: BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder"Verwendungszweck: VLH hilftIBAN: DE76 2007 0000 0067 6767 03BIC/SWIFT: DEUT DE HHBank: Deutsche Bank HamburgDie VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als einer Million Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der eingeschränkten Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69585/5674964