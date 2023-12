Die Aktie von SMA Solar ist am Montag deutlich unter Druck geraten. Zwischenzeitlich stand ein Minus von rund zehn Prozent zu Buche, dieses wurde allerdings bereits schnell wieder auf rund fünf Prozent reduziert. Es geht dabei um Vorwürfe, dass Gewinne in der Vergangenheit falsch bilanziert wurden.Das Portal Ningi Research erklärte, dass man SMA-Aktien leerverkauft habe wegen der Bilanzierungspraxis in den vergangenen Jahren. Ningi setzt damit auf fallende Kurse und verbreitete dies auch über den ...

